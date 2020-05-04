國民黨世代接班最後拼圖 連勝文接智庫副董事長？

國民黨主席江啟臣就職近兩個月，中央黨部人事佈局最後一塊拼圖這周將完成。國民黨智庫明天將召董事會進行改組，除了江啟臣兼任董事長，副董事長及執行長的人事也將定案。在江一直懇談勸進下，中央委員連勝文接任副董事長機率高，最後決定如何，就等江、連宣布。

連勝文是否同意出任智庫副董事長，關係到江啟臣人事佈及世代交替接班國民黨權力核心的最重拼圖，也是江平衡國共關係，爭取台灣主流認同再造國民黨的最重要關鍵。

江啟臣就任國民黨近兩個月，黨務改革最重要的就是中生代人事的全盤佈局，江不設副主席，讓江、連關係一度生變，但江仍透過各種管道力邀連勝文出任智庫副董事長，智庫召開董事會前夕，江更兩度與連會面懇談，連勝文也密集展開徵詢，即將做出最後決定。

智庫明天將召開董事會進行改組，前黨主席吳敦義已請辭，前黨秘書長曾永權也請辭董事，明天董事會將由董事林中森主持，除了江兼任智庫董事長，連勝文是否出任副董事長是最關鍵。

若連勝文出任智庫副董事，包括執行長及智庫各組召集人是否進行重整，也受注目。

但若連勝文最後仍婉拒出任副董事長，江啟臣也必須備好備案，副董事長是否由現任執行長高永光接任，抑或由黨秘書長李乾龍或副秘書長柯志恩兼任，各種可能都存在，且依江黃復興黨部主委的人事佈局，如果另有黑馬人選也不會讓人意外。