殺警獲判無罪 民間司改會：執政者應改善制度不是干涉

聯合報 / 記者蕭雅娟/台北即時報導

鐵路警察李承翰遭刺傷身亡，嘉義地院判處鄭姓凶嫌無罪，令入相當處所施以監護5年，引發社會熱議。民間司法改革基金會今夜發聲明，直指總統、行政院長、法務部長發表意見，有干涉審判之嫌，強調執政者責任是「改善制度」，勿再介入司法個案。

聲明指出，殺警案判決無罪後，總統蔡英文回應，支持檢方上訴；行政院長蘇貞昌表示失望錯愕；法務部長蔡清祥表示，殺警行為天地不容，國人無法原諒，嘉義地檢署將提起上訴，不會讓以精神障礙為藉口、理由的犯罪者，逃避刑事責任。3位行政官員受有完整法律教育，明知審判獨立與檢察外部獨立，卻在輿論影響下干涉司法。

聲明也對司法院長許宗力喊話，對於法官遭受行政高官不當干涉，嚴重影響審判空間，「你豈能莫不作聲？」

民間司改會指出，殺警案突顯不少制度性問題，如檢討與落實精神衛生法規，避免不幸事件再發生。鄭嫌患有思覺失調症，2年多前沒繼續就醫、停藥，關於精神衛生法規定強制住院、社區治療、協助就醫、通報及追蹤保護等，應檢討與落實。

聲明建議，我國警察完全沒有對於精神病患者的教育訓練，執政者應加強基層員警之訓練，且落實司改國是會議設立的「警察教育訓練委員會」及「警政績效管理委員會」。

如何辨識被告在行為時，有無因精神障礙或其他心智缺陷，導致不能辨識行為違法或欠缺辨識能力？法院判決需仰賴法醫、鑑定報告等，法務部應建立SOP。對於法院判決無罪的精神障礙者，入處所施以監護5年，法務部與衛福部如何合作接軌，才是執政者應改善的制度。

司法院 法務部 警察

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