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柯文哲：只追求零確診戰略不對 應感染、經濟間取平衡

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲。本報資料照片
台北市長柯文哲。本報資料照片

新冠肺炎疫情延續，台北市長柯文哲接受《TVBS看板人物》專訪提到，新冠肺炎比SARS更難纏，柯認為，在一定程度的疫情控制下，政府還是需要在感染、經濟間取得平衡。柯文哲說，政治人物要求零社區感染，但他認為，這戰略不對，應該是追求「可忍受的感染有多少？」不應只追求零確診，而把經濟「束(台語)」起來，終究還是要在感染與經濟發展中妥協。

柯文哲舉中國大陸為例，若大陸繼續封城，經濟絕對會崩盤。柯認為，政府應該是要允許一個程度的感染風險，追求零社區感染的戰略不對，應該是追求可忍受的感染是多少？政治還是要務實一點，該守的守住，並學會與敵人共存。

柯文哲說，許多人會問他，這波疫情會到什麼時候結束？他都回答「疫情還沒有開始」。尤其現在南美洲、東南亞、非洲、印度疫情還沒有真的開始，只要這些地方還在燒，就不可能不進到台灣，台灣都全球的危險之下，除非有效疫苗出現，甚至疫苗出現，全球施打一輪也要花幾年時間，所以他認為，新冠肺炎一定會流感化。

對於新北市長侯友宜的防疫動作，會不會造成壓力？柯文哲說，他身為醫生，對於這種事情不會感到有壓力。柯文哲也反問，封閉場館決策很容易，但下一個問題就是「要封多久？」他也以關閉舞廳、酒店為例，若關閉兩周就算了，關兩個月一定倒，除非目的是要消滅台灣的舞廳酒店。

新冠肺炎 COVID-19 柯文哲

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