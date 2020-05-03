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罷韓案 中選會重申投票所設置原則

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
「罷韓」投票6月6日就要登場，中選會今發布新聞稿重申，罷韓案是高雄市法定的自治事項，貫徹憲法保障民主法治及人民參政權。圖／聯合報系資料照片
「罷韓」投票6月6日就要登場，中選會今發布新聞稿重申，罷韓案是高雄市法定的自治事項，貫徹憲法保障民主法治及人民參政權。圖／聯合報系資料照片

高雄市韓國瑜罷免案即將在6月6日舉行投票，中選會今發布新聞稿重申，罷韓案是高雄市法定的自治事項，貫徹憲法保障民主法治及人民參政權，選務機關有統籌辦理公職人員選舉、罷免及公民投票事務的法定義務。至於選務防疫部分，不分國立大學或國立高中職，也不分市立高中職或國中小，都會依選務防疫計畫辦理，請學校、學生及家長安心。

中選會指出，高雄市選委會在罷韓案投開票所防疫演練及說明會後，高雄市選委會與高雄市政府間，就各區投開票所設置及公告案進行協調，既是正式會議，也是應高雄市政府相關函文要求而辦理的會議。

會議決議包括，設置1823間投票所，5月5日前將確定的設置地點函報高雄選委會，並登錄選務作業系統。考量投票人投票習慣及市民投票便利性，投票所設置地點，依2018年地方選舉投票所地點設置為原則。

由於投票所設置在機關、學校，是「公職人員選舉罷免法」第57條明定，高雄市教育將局要在5月4日前轉知各級學校同意出借場地作為投開票所。高雄選委會就本罷免案，已訂定防疫計畫，並辦理防疫說明會，各區公所自會依規定落實辦理防疫工作，確保投票人及師生健康。

針對高雄市各區函報投開票洽借情形，中選會表示，4月22日所報投開票所已完成洽借總數為1513所、4月27日總數降為1367所，4月30日止已完成洽借總數僅剩1182所。

因此，中選會隨即發布新聞稿強調，依據「地方制度法」第18條規定，直轄市公職人員選舉、罷免的實施，是直轄市自治事項，呼籲高雄市政府教育局、民政局應配合高雄市選委會的選務工作規畫，協助提供學校及其他適當場地作為投開票所的設置地點。

此外，有關各區公所昨天反映，請求中選會及高雄市選委會協助的事項，中選會表示，高雄各區公所今日回報洽借有具體困難的地點，無論是國立岡山高中、國立科學工藝博物館南館、國立高雄科技大學、經濟部標準檢驗局高雄分局、國立高雄師範大學附屬高級中學、國立鳳新高中等，中選會及高雄市選委會均已協助完成洽借。

高雄市 選委會 中選會 韓國瑜

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