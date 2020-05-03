友邦、AIT聲援參加WHA 外交部：努力到最後一刻

今年世衛大會（WHA）將在5月18日至19日以視訊方式舉行。WHA進入倒數15天，美國在台協會（AIT）今天表示，從今日起，AIT每天都會分享貼文，聲援台灣參加世衛大會，並支持台灣擴大公衛領域等國際參與。

我友邦宏都拉斯駐聯合國日內瓦大使Giampaolo Rizzo推文表示，已致電世衛秘書長譚德塞，要求讓台灣加入世界衛生組織，並說「身為宏都拉斯代表，我帶領由各國組成的聯盟要求世衛秘書長邀請台灣參加世界衛生大會以及所有關於新冠病毒的技術會議。這麼做是正確的，面對全球衛生事務任何人都不應被遺漏，且台灣加入可以讓各國學習他們的經驗。」

外交部表示，對友邦挺身對抗不當政治壓力所展現的道德勇氣，以及一貫堅定助我的珍貴情誼，表達誠摯感謝與敬意，並重申將繼續秉持「專業、務實、有貢獻」的推案原則，爭取更多的國際了解與支持，以捍衛台灣2300萬人民參與及貢獻國際醫衛及防疫合作的權利。

外交部表示，我國將繼續積極爭取受邀以觀察員身分出席，在會中與各國分享我抗疫經驗，並貢獻國際防疫合作。儘管目前所面臨的情勢仍十分困難，但政府絕不會放棄，將聯合友邦及理念相近國家，持續努力爭取到最後一刻。