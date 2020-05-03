影／看板第三度被拆 罷韓團體：啟動人形看板計畫

罷韓團體在高雄市新興區中山二路、青年路口掛起看板，被高雄市環保局認定未事先申請許可就違規懸掛，今天清晨環保局派機具拆除。這是罷韓團體被拆的第三面看板，台灣基進新聞部副主任張博洋說，市府粗暴執法，罷韓團體將啟動人形看板計畫，讓韓國瑜想不看見都難。

高雄市環保局副局長吳家安說，這一面違規看板改善期限是2日中午12點前，行為人為自行拆除，考量當地交通流量、高空作業安全、風向風速等因素後，已在今天上午拆除完畢。

吳家安表示，為維護市容整潔，高雄市政府已制定「高雄市廣告物管理自治條例」，依該條例第26條規定，如未事先申請而擅自先行設置廣告物，除依法罰款5千到5萬元外，並強制拆除，拆除所需費用還會依法向懸掛業者追償。環保局也強調後續將會派員持續加強稽查，以杜絕違規廣告氾濫。