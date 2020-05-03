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藍籲陸別在WHA上打壓台灣 盼兩岸求同存異為民著想

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨表示，參與或重返世衛組織是我國絕大多數人民的期望。歐新社
國民黨表示，參與或重返世衛組織是我國絕大多數人民的期望。歐新社

世界衛生大會即將在本月中旬舉行，中國大陸駐日內瓦代表團反駁美國支持我國加入世界衛生組織併拒絕邀請台灣。國民黨今發出聲明，呼籲對岸決策官員拋棄打壓台灣的傳統思維，勿因政治扞格而忽視台灣人民健康權；也盼兩岸執政者能求同存異，以台灣2300萬人民的權益為最優先考量。

國民黨表示，參與或重返世衛組織是我國絕大多數人民的期望。我國自1997年首度以中華民國名義申請成為世衛大會(WHA)觀察員起，人民的期望從未改變。國民黨執政時均積極推動相關政策，其成果為我國於2009年5月至2016年5月(民進黨執政的第一周)，成功地以觀察員身分參與世衛大會。

國民黨希望，中國大陸當局駐日內瓦代表團之聲明，並不代表中國大陸當局的最後定案。國民黨呼籲中國大陸決策官員，拋棄打壓台灣的傳統思維，不要因為兩岸政治扞格而忽視台灣人民的健康權，以及台灣人民參與、回饋國際社會的願望。

國民黨呼籲民進黨政府在國際宣傳及動員之外，也要設法面對及處理兩岸關係的癥結，窮盡合情、合理、合法的方式爭取參與或重返世衛組織，不到最後關頭絕不放棄。

國民黨重申，堅定支持任何有助於參與或重返世衛組織的靈活、理性策略，並希望台海兩岸執政者善用2016年5月在世衛大會的經驗，本著求同存異的精神，以台灣2300萬人民的權益為最優先考量，創造兩岸與世界三贏。

國民黨 WHA 中華民國

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