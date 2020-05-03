【重磅快評】李進勇剁頭搞民粹 南下秒變罷韓指揮官？

高雄市長韓國瑜罷免案投票即將登場，藍綠對峙氣氛升高，中選會主委李進勇昨天南下視察罷免投開票防疫工作演練，針對高雄市政府反映投票場所借不到的問題，李竟發豪語，請市府上報適合當作投開票所的國立學校及中央機關，如果這些單位不同意，「我這顆頭剁給你」，儼然「罷韓指揮官」上身。

李進勇以中選會主委身分南下視察罷韓投開票防疫工作演練，本來就很不尋常，以李進勇的行事作風，此行也充滿了政治味，李主委一言一行本來就應謹守份際，守護中選會的獨立與中立，但李進勇一開口，「罷韓指揮官」瞬時上身，官威膨脹了好幾倍，好像教育部、經濟部等中央部會都歸他管，忘了中選會是獨立機關，更忘了行政中立為何物。

高雄市副市長陳雄文兼高雄市選委會主委，他在演練中反映罷免案需要設立1823個投開票所，但近來各級學校因疫情關係而封閉，選委會洽借場地發生不少困難，希望中央幫助尋找合適投票場所及協助消毒工作；陳的發言本來就是反映疫情期間的地方選務困難，並無不當。

李進勇雖強調中選會會秉持中立，但卻說希望高雄市民兩年前市長選舉在哪投票，這次的罷免就去哪裡投票，「重新思考要怎麼選擇！」；他還說，一般中小學校借不到沒關係，只要高市社區內有中央所屬學校、公國營機關，中選會都可幫忙溝通借用，名單請區公所開出來，「如果對方不願意借，我這顆頭剁給你」。

李進勇的剁頭說有如賣蜂蜜，其實大搞民粹，「兩年前市長選舉在哪投票，這次的罷免就去哪裡」，這不是宣傳罷免投票是什麼？本來罷免投票依法是不能宣傳，但在綠營主導下，三年前在立法院通過修正，不過，不管罷韓團體如何宣傳，總輪不到中選會主委來宣傳，藉視察之名，行宣傳之實，裁判也跳下來當選手，真讓人拍案驚奇。

兩年前韓流吹起，李進勇在雲林縣長選舉一役中箭落馬，一度表示他要在故鄉終結政治生命，因為故鄉的土地非常柔軟的，在故鄉跌倒比較不會那麼痛，這是上帝最好的安排，其感性讓人印象深刻 。

不旋腫，李進勇又找到政治舞台，蔡英文找他出任中選會主委，他是法律人，自知爭議極大，為減少立院同意阻力，回應中立性的疑慮，他向民進黨申請註銷黨籍，但如今腳踩高雄土地，彷彿踏上復仇之路，要高雄市民「重新思考要怎麼選擇！」，充當不適格的罷韓急先鋒，莫非遇到韓國瑜，李進勇的黨籍就自動恢復？