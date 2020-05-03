殺警罪嫌獲判無罪惹議 立院司委會周三報告社會安全網

殺警案引發爭議鐵路警察遭刺死案，凶嫌一審獲判無罪，引發輿論譁然，也使得社會安全網漏洞問題浮上檯面。立院司法委員會週三將變更議程，邀請法務部、內政部、衛福部、警政署等相關部會，專案報告「我國社會安全網運作之現況與策進作法」。

司法委員會召委、國民黨立委李貴敏表示，殺警案判決引發多層次爭議，也突顯在社會安全網補漏上政府過去一段時間幾無作為，也證明蔡英文總統先前在小燈泡案發生時承諾全面檢討社會安全網的政見跳票。

李貴敏說，希望周三專案報告能督促相關行政單位拿出具體策進規劃，努力建構完善社會安全網，避免憾事再度發生；包括法官協會與朝野立委也有很多修法版本，希望完善社會安全網，或建立司法精神鑑定機構，也可盡快凝聚社會共識，加速修法期程。

李貴敏認為，精神障礙不能成為犯罪者的免死金牌，但近期從小燈泡案、牙醫診所殺人案、新店隨機殺人案，到這次殺警案，一件件攸關人命的重大刑事案件中，越來越多人用精神障礙、思覺失調當理由企圖脫罪，已引發社會疑慮，也讓家屬悲憤於正義無從伸張。

她指出，當犯嫌完成交保後，警方不可能24小時守在監督後續行為，未來只有透過社會安全網妥善運作，才能確保被告沒有再犯可能，讓不幸不再發生。