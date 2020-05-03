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防疫演練引恐慌？韓國瑜：凡事都扣66 想法太偏狹

聯合報 / 記者蔡孟妤徐如宜／高雄即時報導
媒體詢問防疫演練與6月6日罷韓的關聯性？高雄新長韓國瑜表示，市府現在做任何事，都要被要扣到6月6日的事情，這樣的想法太偏狹！記者劉學聖／攝影
媒體詢問防疫演練與6月6日罷韓的關聯性？高雄新長韓國瑜表示，市府現在做任何事，都要被要扣到6月6日的事情，這樣的想法太偏狹！記者劉學聖／攝影

高雄市府今天在兩行政中心進行防疫實兵演練，外界質疑在多日零社區感染情形下作兵推，可能造成民眾恐慌心理？以及此場演練與6月6日罷韓的關聯性？韓國瑜表示，市府現在做任何事，都要被要扣到6月6日的事情，這樣的想法太偏狹！

媒體在會後記者會詢問這場「社區感染防疫演練」與「六月六日罷韓」的關聯性？在多日零社區感染情形下作兵推，是否可能造成民眾恐慌心理？

韓國瑜說，演練是為了確保民眾的生命財產安全，就像漢光演習，幾十年沒有停過，會不會有民眾說：「不打仗，為何要漢光？」希望大家以更寬廣的心來看。前置性預演，市府最近做任何事情，像幸福川的清疏、道路開通、教育等，都要扣到6月6日的事情，這樣的想法太偏狹，所有作為都是保護市民健康、財產安全。他重申市府是以「市政優先、防疫第一」為前提。

有關今天高雄防疫演練的經費，韓國瑜表示，今天的演練是突顯防疫絕不能掉以輕心，各單位間的協調、中央的支持，每個細膩部分要能整合起來。經費部分會整合後，再向外界與議會報告。

高雄今早發生民宅大火，韓表示，第一時間即掌握，演練後會立即到現場，對家屬感到不捨，為人命罹難感到難過。

消防局長黃江祥表示，今早7點多在三民區大連區的住宅火警，從2樓一直往上5樓延燒，8個單位支援、39部消防車、84名消防同仁前往灌救。屋主賴先生和妻子在3樓呼救，以消防梯很快救出，消防隊員破門往三、四樓搶救，濃湮多、溫度高，破窗滅火。四樓搜救出兩大人、三小孩送醫。

韓國瑜 漢光演習 社區感染

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