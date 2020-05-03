羅智強質問陸軍269旅頻出事人在哪？ 洪慈庸這樣回

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
立法院顧問洪慈庸。圖／本報系資料照
立法院顧問洪慈庸。圖／本報系資料照

陸軍269旅最近發生一名中尉排長輕生事件，國民黨革命實踐研究院長羅智強質疑立法院顧問洪慈庸，7年前對弟弟洪仲丘在同個旅死亡事件「又哭又怒」，現面對黃姓排長輕生案，卻輕描淡寫，有雙重標準。對此，洪慈庸回應，看到軍中悲劇，羅智強竟選擇靠攻擊自己來刷存在感，這種改不掉的政治手段，真的讓人很反胃，呼籲不要再消費亡者。

洪慈庸臉書貼文表示，羅智強一早對她破口大罵，批評雙重標準，甚至刻意影射她對269旅輕生案件不關心；拿著悲劇來攻擊她，對這些案件和正在承受痛苦和壓力的家屬，一點幫助都沒有。

洪慈庸說，從去年9月中士的案件到今年4月中尉的案件，自己除了要求國防部調查及清楚說明外，也尋找其他救濟及調查管道，其中包含協助家屬陳情監委。這些案件進度，難道要向羅智強通電報告才算數嗎？

洪慈庸指出，查明事實，依法究責，就是自己一貫主張。從以前到現在共300多件案件，都是如此去要求國防部；現在雖卸任立委了，但繼續追蹤的案件、這陣子接進來新的近10件軍中陳情案，也同樣嚴格要求及持續追蹤。

洪慈庸說，也藉這個機會表達，近來有些國民黨人士主張要恢復軍審，到底意欲何在，難道讓軍中改革大走回頭路、回復到極為封閉、國防部關起大門自己審自己案件的狀態，才是你們認可的國軍改革嗎，「請羅智強不要再消費亡者，拜託了」。

時代力量立委邱顯智稍早也在臉書表示，「很抱歉，羅先生，您說錯了。」邱說，洪慈庸對於黃姓排長家屬的關心，及對國軍的要求，從來沒有打折過；羅智強選擇發布煽動的言語和背離事實的文字，除了挑動仇恨與情緒以外，對於案情的調查，一點幫助也沒有。

洪慈庸 羅智強 國防部

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