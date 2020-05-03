國民黨拚黨費、分攤金開源 曾銘宗：學生身分評估減免

國民黨財務捉襟見肘，開源節流勢在必行，除一般黨員黨費規畫從每年二百元調為三百元，黨公職分攤金也將新增黨代表一項，每人每年要上繳一萬元責任額，卻引發黨內青年黨代表與學生黨員反彈。財務改革委員會表示，還可再討論。

財務改革委員會召集人曾銘宗表示，相關規定主要著眼點當然是為了幫黨開源，但可以考慮對具學生身分的黨員與黨代表適度納優惠鼓勵參與條款。不過曾也認為，相關制度若能比照其他如民進黨會比較合適，至少有個參考標準。

曾銘宗指出，黨費調整提案下周二財務改革委員會上將列案討論，屆時會將相關意見提出，供所有與會委員參考；至於新增黨代表黨公職分攤金一項，委員會也可再作討論，甚至包含目前暫定的每年一萬元額度，也可再適度下調。

青年團總團長田方倫表示，黨費的繳交，代表黨員對黨的基本認同與參與，依照當前國民普遍所得水準，基於為黨開源，就算將一般黨員現行每年二百元黨費調漲到五百元也都不是不能討論，前提是要讓黨員覺得繳黨費有符合預期價值。

但田方倫也提醒，政黨應尋求擴大參與，對於身障、中低收、青年學生黨員的黨費，則應考慮適度減免。

至於是否要黨代表繳黨公職分攤金，田方倫說，現在黨代表功能僅是兩年選一次中常委，全代會要發言還要連署，未被重視，沒有繳一萬元價值；若真的要賦予分攤金責任，也因排除身障、原民、學生黨代表，不能讓他們聲音在黨內消失。

不過青年部主任蕭敬嚴則認為，將黨代表納入課予黨公職分攤金責任，應排除青年黨代表，但黨費繳交則應一視同仁。蕭說，黨職人員應該為黨多付出一些，但每年一萬元對學青黨代表而言負擔過重，若未排除恐成學青參與國民黨門檻。

至於黨費調漲，蕭敬嚴表示，這是對黨認同的基本門檻，應該齊頭式平等，不論對年長者或學生都應一致標準。蕭說，現在十六歲才可入黨，已有基本經濟能力，有心入黨者對於一年三、五百元黨費應不構成問題。