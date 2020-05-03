國民黨考紀會推黨職保密條款 江啟臣自打臉：怎麼抓？

國民黨周三中常會通過修正「黨員違反黨紀處分規程」，新增黨職人員保密條款，有洩露職務上應保密資訊就視同洩露黨重大機密，引發黨職人員反彈，黨團人士也認為是搬石頭砸腳。黨主席江啟臣也質疑，能怎麼抓？

江啟臣表示，國民黨本來就沒有什麼秘密了，一般黨務沒有什麼好對外不能講，要抓什麼？黨內質疑是江主導讓黨「威權復辟」。江說，他原只以為週三修正案只是要補以前黨內法規的疏漏，當天常委也已要求定義機密標準，但提就提了。

黨務高層說，黨內紀律規範，應該不脫一般正常法律規範的原則與標準，像是賄選就開除黨籍，言行造成社會爭議就適當黨紀處分，若要規範黨職人員禁止對外談黨務內容，標準難以判定，也有違比例原則，當天會議前並不知道有此提案。

黨籍立委也認為，組織內資訊保密必須要靠自律，這種保密條款簽了也沒用，來徒生爭議成為話柄，讓自己「加歹看」。該立委說，資訊外洩，誰洩密相關的人心裏都有底，測試兩下都能查出來，之後再視情節道德勸說或內部議處就好。

有黨務人士則反映，前黨主席吳敦義時代部分核心黨務人士，就經常以抓洩密為由，到處攻擊黨內同事，媒體關係不佳者中傷媒體關係好的黨工，導致黨內寒蟬效應與組織不和，如今江啟臣時代若還跟著這樣搞，黨內要怎麼團結？

也有黨務人士說，黨職人員原本就對所轄事務有保密責任，如今又重新規範，難免讓人覺得正事不做的感覺，黨中央近日已對包含空間改造、黨費調整案遭披露要求檢討，若以此標準，這些算機密嗎？

青年團總團長田方倫也認為，黨職人員洩露黨機密，處分理所當然，但對一般黨決策，原本就應開放討論，兼聽則明；若黨中央覺得特定資料不宜外洩，就加強文堅與資料管理，並加註機密提醒，這樣要回頭追查，比訂保密條款更有功能。