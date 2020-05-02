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【即時短評】李進勇「斬首說」 要砍誰的頭？

聯合報 / 記者林政忠
罷免投票舉行防疫演練，對於高雄市選委會主委陳雄文（左）稱借不到場地，中選會主委李進勇（右）當場駁斥，國立大學、國營單位若借不到，「我這粒頭斬落來乎你（台語）」。記者劉學聖／攝影
罷免投票舉行防疫演練，對於高雄市選委會主委陳雄文（左）稱借不到場地，中選會主委李進勇（右）當場駁斥，國立大學、國營單位若借不到，「我這粒頭斬落來乎你（台語）」。記者劉學聖／攝影

罷韓案一觸即發，中選會主委李進勇親自南下督軍拋出「斬首說」，用自己的腦袋表達「罷韓辦到底」的決心，但李進勇劍指何人，當事人如人飲水。「主管機關」中選會展現強勢，「主辦機關」高雄市選委會是否全部埋單？

對於投開票所不足，高市選委會主委陳雄文公開表示，顧慮防疫，連國立大學和國營單位都不借；李進勇不留情面當場駁斥，選委會要借的國立大學、國營單位若借不到，「我這粒頭斬落來乎你（台語）」。李進勇邊說邊順勢用手比了自己的脖子，不容懷疑。

中央和地方為了罷韓案駁火多時，眼見投票期限在即，但投開票所最基本的問題還搞不定，中選會要求高市選委會舉辦防疫開票演練和協調會，李進勇南下全程參與，頗有展現主管機關強勢接管的態度，任何枝枝節節也阻擋不了罷韓投票的大目標。

李進勇還說，這次罷免投票若有一點閃失，衍生的社會不安、政治動盪，大家要一起負責，辦好罷免投票是公務人員的法定責任。

罷韓過程一路糾葛的連署門檻、廣告刊登、高市選委會主委資格、罷免說明會等技術性問題，都比不上沒有投開票所來得嚴重，萬一投開票所開天窗，將導致民眾投票變得困難、甚至沒得投。中選會當然一眼就看出致命性障礙，李進勇決定出馬解決，要求比照2018年高雄市長選舉的投開票所地點、1823間投票所，讓高雄市長韓國瑜團隊無話可說。

李進勇親自南征，代表罷韓案退無可退。韓國瑜不論是正面對決或負隅頑抗，都將是最大的政治危機。

李進勇 投票 罷韓

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