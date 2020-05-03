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挺韓、罷韓廣告大戰 高市府：依法處理

聯合報 / 記者徐偉真楊濡嘉／連線報導
高雄街頭最近出現挺韓的燈箱、廣告。 記者楊濡嘉／攝影
高雄街頭最近出現挺韓的燈箱、廣告。 記者楊濡嘉／攝影

高雄市長韓國瑜罷免案從網路戰到馬路，高雄街頭最近出現四百面挺韓的燈箱、廣告，引發關注；主張罷韓的「Wecare高雄」昨天質疑，市府選擇性拆除「罷韓看板」，韓粉廣告卻能順利刊登。市府則表示，一切依法處理。

罷韓團體日前向中選會檢舉，高雄市副市長陳雄文兼任高雄市選委會主委，在罷韓案中有重大利益衝突，應自行申請迴避並免除兼任。中選會委員會決議，陳雄文的主委職位是中選會提請行政院派任，任用資格和程序都符合規定；法務部也表示，陳雄文和韓國瑜並非法規的關係人，兩人也沒有財產或非財產的利益關係，因此沒有利益衝突，罷韓團體指稱陳雄文有利益衝突「尚難認定」。

罷免投票倒數階段，挺韓、反韓兩派人士不僅在網路開戰，街頭也出現戰火。挺韓的雷小姐說，四百面挺韓廣告的市民，有人用全名、有人用姓，有人用一句話為韓打氣，最重要的是，這都是合法的燈箱廣告，都是小市民自發性參與，跟市府無關；為了發起這個挺韓活動，她還辭去原來的工作，只因為不想讓公司為難。

挺韓市民表示，挺韓廣告都是小市民自發性參與。 記者楊濡嘉／攝影
挺韓市民表示，挺韓廣告都是小市民自發性參與。 記者楊濡嘉／攝影

雷小姐說，高雄街頭好像只有反韓的聲音，並不公平，所以她想到合法的燈箱廣告，許多朋友人每人出資一千元登一個燈箱，現在有四百個燈箱，大多集中市區，獲得許多正面回響，預計登到六月六日。

不過，罷免團體質疑，韓市府選擇性執法，刻意刁難罷韓團體與廣告代理商，連廣告代理商都表示別人都能順利勘掛的，遇到罷韓團體全部都違法，現在連罷韓團體的生意都不敢做了。

Wecare高雄指出，刻意打壓異己、恐嚇人民、甚至透過公權力控制民間的商業行為，殲滅這座城市裡的罷韓聲音，「你越打壓，只會越受到人民力量的反撲」。

罷韓 廣告 韓國瑜

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