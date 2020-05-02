出借校園供做罷韓投開票所爭議 高市教育局給「但書」

高雄市教育局要求各校只能規畫兩個罷免市長投開票所，引起風波，但中選會今午與高雄市選委會協商投票場所問題，仍堅持高雄市開設的投開票所總數要與2018年市長選舉時一樣多，為此，高雄市教育局表示，基於防疫，仍「建議」各校只設兩個投開票所，除非所有防疫措施能做到師生都無疑慮，那學校就能自主決定。

中選會今午與高雄市選委會就投開票所的設置數目再做協調，會中提及，多數區公所都表示學校有設置兩個以上投票所的必要，最終決議請高雄市教育局在5月4日前轉知各級學校同意出借場地作為投開票所。

高雄市教育局對此仍認為防疫重於一切，依然「建議」各校只設兩個投開票所，以利人流控管，但如果各校防疫措施能做到讓師生家長毫無疑虞，各校則可自主決定是否多借出場地。

另高雄市高中職以下校園封閉的時間，也將自5月3日再延長兩周到5月17日止，屆時再視疫情狀況調整，官員認為，校園管控疫情要到7月中旬才可能解除。

教育局強調，延長校園封閉的作法，是4月20日敦睦爆發疫情時即做成決策，與這波罷韓投開票所爭議，毫無關聯。