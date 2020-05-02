美政府及官員接力推特挺台參加WHO 外交部表示感謝

美國國務院在推特號召網友用推文挺台灣參與即將舉行的世界衛生大會（WHA），外交部今天表示，感謝美國國務院及眾多美國友人對我方爭取參與世界衛生組織（WHO）的堅定支持及協助，認為美方的創意做法有助國際社會廣泛瞭解並更加重視將台灣納入WHO的必要性與急迫性。

外交部今天表示，除了美國國務院在推特號召，美國駐聯合國常任代表團推文要求聯合國不應排除台灣，美國國務院西半球事務局代理助卿Michael Kozak等國務院官員紛紛大力轉推 #TweetforTaiwan、 #TaiwanModel等主題標籤（hashtag）。

外交部表示，美國國務院在WHA召開會議之前發起的挺台hashtag行動，充分反映台美關係的緊密友好，我方對此表達由衷謝忱，外交部期盼各界熱烈響應，力挺台灣以觀察員身份出席今年WHA，以及在會中分享「台灣模式」（Taiwan Model）防疫經驗。我國也將盡其所能，與美國等理念相近國家及友邦合作，協助國際社會早日終結疫情，回歸正常、健康的生活。