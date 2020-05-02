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高市府有無阻礙罷韓？林俊憲：二個簡單事實一目瞭然

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林俊憲。本報系資料照
民進黨立委林俊憲。本報系資料照

罷韓投票確定在6月6日舉行，近來高雄市政府與罷韓團體多有交鋒，引發討論。對此，民進黨立委林俊憲表示，韓市府究竟有沒有阻礙罷免，從高效率拆除霸韓看板，和消極地租借投票場地，二個簡單的事實就知道。

林俊憲說，罷韓投票只剩一個多月，韓市府可以說是奧步盡出，企圖做最後掙扎，這從兩件事情就可以看出來。第一、罷韓看版才上架一天，韓市府就展現「超高效率」要求拆除，連負責上架的廣告代理商都說，他們都是依照以往的模式處理，但是遇到罷韓廣告就出問題。林俊憲質疑，市府真的沒有選擇性執法嗎？

林俊憲接著指出，罷免投票所再3天就要公告，至今卻只借到6成5的地點，負責商借的高雄市選委會，此前就已經被質疑未嚴守行政中立，現在投票所又出問題，究竟是真借不到，還是故意怠惰、未認真去商借，同樣令人懷疑。

林俊憲表示，這兩件事情一比較，就會發現市府對韓不利的事就慢慢處理，對韓有利的事卻展現前所未有的高效率，究竟有沒有偏袒，大家都看得出來；韓市府面對罷免的因應方式，不是思考如何重獲人民信任，而是利用手中最後的行政權拚命阻礙，但這種火上加油的做法，只會激起更多市民站出來投下罷免票。

投票 林俊憲 罷韓

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