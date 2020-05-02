聽新聞
test
0:00 / 0:00
高市府有無阻礙罷韓？林俊憲：二個簡單事實一目瞭然
罷韓投票確定在6月6日舉行，近來高雄市政府與罷韓團體多有交鋒，引發討論。對此，民進黨立委林俊憲表示，韓市府究竟有沒有阻礙罷免，從高效率拆除霸韓看板，和消極地租借投票場地，二個簡單的事實就知道。
林俊憲說，罷韓投票只剩一個多月，韓市府可以說是奧步盡出，企圖做最後掙扎，這從兩件事情就可以看出來。第一、罷韓看版才上架一天，韓市府就展現「超高效率」要求拆除，連負責上架的廣告代理商都說，他們都是依照以往的模式處理，但是遇到罷韓廣告就出問題。林俊憲質疑，市府真的沒有選擇性執法嗎？
林俊憲接著指出，罷免投票所再3天就要公告，至今卻只借到6成5的地點，負責商借的高雄市選委會，此前就已經被質疑未嚴守行政中立，現在投票所又出問題，究竟是真借不到，還是故意怠惰、未認真去商借，同樣令人懷疑。
林俊憲表示，這兩件事情一比較，就會發現市府對韓不利的事就慢慢處理，對韓有利的事卻展現前所未有的高效率，究竟有沒有偏袒，大家都看得出來；韓市府面對罷免的因應方式，不是思考如何重獲人民信任，而是利用手中最後的行政權拚命阻礙，但這種火上加油的做法，只會激起更多市民站出來投下罷免票。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言