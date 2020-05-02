積極布局台南選舉 徐永明：拿下5席議員為目標

時代力量黨主席徐永明今天傍晚到台南市黨部與黨員辦見面會，討論黨務發展，他指出，這次台南有5個選區政黨票都超過議員當選門檻，未來台南會以拿下5席議員為目標；另外，市長選舉部分，因市長是單一席次，時力不會排斥與其他政黨互動，了解大家的意向。

徐永明今天與立委陳椒華接連到屏東、高雄、台南與黨員面對面，徐永明說，根據此次政黨票狀況，台南有5個選區政黨票都超過議員當選門檻，包括安南區、北區和中西區、東區、安平區和南區、永康區都超過，仁德區則是相當接近當選門檻，目前現任只有永康林易瑩1席。

徐永明表示，最近高雄2名時力議員因為在議會無法組黨團，在議會臨時會無法質詢，所以近期的任務就是在政黨票可以支持議員的選區持續深耕，以台南的政黨票數據來看，拿下5席議員是目標，至少會努力提出6席參選。