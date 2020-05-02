中選會協調高市府洽借罷韓投開票所 比照2018年為原則

中央選舉委員會主委李進勇今天到高雄市協調6月6日罷韓投票所之事，經與高雄市政府民政、教育、區公所等協商，最後確定仍以2018年高雄市長選舉設的1823個投開票所為主，而且「原則」以當年設置的地點為主，高雄市選委會要在5日將各個投開票所地點報給中選會。

今天的協調會由李進勇主持，但高雄市選委會主委陳雄文沒有與會，會後由中選會副主委陳朝建和高雄市選委會總幹事宣布決議。

陳朝建表示，依公職人員選舉罷免法第 57 條第 1 項和同法第 11 條第 2 項規定、同條項第 2 款規定，「投票所、開票所設置及管理之辦理事項，是區公所職責；另依地方制度法第 18 條規定，直轄市公職人員選舉、罷免之實施，為法定自治事項，同法第 23 條規定，直轄市、縣（市）、 鄉」（鎮、市）應全力執行，並依法負其責任」。

陳朝建表示，有關6月6日罷免案投開票所地點設置，高市選舉委員會 4 月 9 日邀集各區公所召開會議協調，決議設置 1823 所。投開票所防疫，中選會配合中央流行疫情指揮中心 4 月 1 日公布的社交距離注意事項及4 月 3 日修正的公眾集會因應指引，規畫防疫作業。

他說，高市選委會回報洽借投票所，到 4 月 30 日只完成 1182 所，中選委會呼籲高雄市政府教育局、民政局依相關規定，配合高雄市選委會的選務工作規劃，協助提供學校及其他場地作投開票所設置地點；高市選委員會應在5 月 5 日前完成投開票所設置，5 月 11 日公告投票所設置地點，鑑於發布公告的期限將至，請高市府民政局、教育局、社會局、文化局等各局處鼎力相助同意借用，並請各區公所於 5 月 4 日前函報投開票所設置地點。