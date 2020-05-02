綠委提「韓國瑜條款」卡侯友宜？藍營：幫鄭文燦開道

高雄市長韓國瑜競選總統落敗後遭罷免危機，民進黨籍高雄市立委賴瑞隆近日再提案修公職人員選罷法與正負總統選罷法，規定未來民選首長任內不得轉戰其他民選公職，否則就予以解職，被解讀是韓國瑜條款。

由於國民黨籍新北市長侯友宜角逐二○二四總統大選可能性日益攀高，相關規定也被認為是劍指侯友宜的「卡侯條款」。

國民黨團總召林為洲表示，賴瑞隆提案有法律普遍性與合憲性兩大問題，在韓國瑜正逢罷免案、已非參選人的此時推動此案，恐醉翁之意不在酒，很難不讓人揣測背後有特定卡誰動機。

林為洲質疑，賴瑞隆提案僅針對民選首長，理由是要履行對選民承諾，不能辜負所託，那為什麼一樣是民選的民代就不用受規範，修法的普遍性原則明顯有所欠缺，因人設事色彩濃厚。

此外，林為洲說，參選是憲法保障的權利，沒有附帶條件，除了基於憲法權力分立原則規範下的司法官外，或是因案遭判刑者外，不應訂定任何法律限制人民的參選權，賴瑞隆案僅以具民選首長身分就要限制參選權，明顯違憲。

熟悉民進黨派系的藍營人士則分析，連署賴瑞隆提案立委多屬黨內新潮流系，提案恐是聲東擊西，目標在卡自己黨內非新潮流的台南市長黃偉哲與未來可能參選高雄市長補選的副閣揆陳其邁，幫新潮流桃園市長鄭文燦更上一層樓排除障礙。