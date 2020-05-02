1968 app爭議蘇貞昌籲少罵多合作 黃偉哲：蘇院長講話我聽到了！

交通部「1968」app自從加入人潮示警之後爭議不斷，也讓急於替地方發聲的台南市長黃偉哲砲轟「中央和台南有仇嗎」，行政院長蘇貞昌今說「少一點罵，多一點合作」，希望大家彼此體諒。對此，黃偉哲下午受訪時說「蘇院長講話，我聽到了，中央有聽見我的建議進行改善，所以後來我就沒有罵了」。

蘇貞昌今指出，「1968」app剛設計後不夠精進，所以不斷調整，希望一步步做到最後，他也知道地方首長有壓力，但少一點罵，多一點合作與體諒，這是台灣在世界被肯定的地方。

黃偉哲下午表示，當然支持蘇院長的論述，他會向中央喊話是因為中央事前並沒有告知會設27處偵測點，居全台之冠，事先也不知道「1968」app瑕疵很多，加上五一連假快到了，他一時心急，擔心台南觀光恐受極大影響，所以才在第一天講出帶有情緒性的話，出發點是想要把人流、車流精確管控好。

黃偉哲說，事實上他早就力行蘇院長的指示，除了第一天的發言為了替地方發聲帶有一些情緒之外，後來中央有聽取他的建議進行改善，所以他就沒有情緒性發言，沒什麼需要罵的，「蘇院長講話，我聽到了」。