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李進勇堅持罷韓投票設1823票所 罷韓團體力挺

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
中選會主委李進勇（前左）今天向高雄市選委會及陳情的罷韓團體強調，罷韓投票就是設1823個投票所，此與罷韓團體的主張一致。記者劉學聖／攝影
中選會主委李進勇（前左）今天向高雄市選委會及陳情的罷韓團體強調，罷韓投票就是設1823個投票所，此與罷韓團體的主張一致。記者劉學聖／攝影

中央選舉委員會主委李進勇今天到高雄市督導針對6月6日罷韓投票的防疫演練，強調罷免投票所還是要1823個，也要全力協助高雄市政府洽借國立大學、國營事業單位可用的場地。罷韓團體就此呼籲高雄市的基層公務人員奉公守法，務必中立。

罷韓團體今天上午拿著陳情書向李進勇陳情，要中選會促高雄市辦理罷韓投票時，一定要維持1823個，陪同前往陳情的立委劉世芳說，市長選舉時在那裡投票，罷免投票就要在同一個投票所投票。李進勇向陳情者及在演練時致詞內容，都提到這兩項原則。

罷韓提案法定領銜人陳冠榮以今天防疫演練所在的三民區十全國小為例表示，2018年高雄市長選舉時，十全國小有10間教室做為投開票所，如果罷免投票減為兩間，一個投票所要承擔5倍的投票人數，大家需等待投票的時間更長、群聚更久，所以應維持原投開票所數量，並且做好分流、做好消毒，讓大家安心投票。

罷韓社群「Wecare高雄」發起人尹立說，三民區是罷韓第二階段連署最多人的行政區，過去有189個投開票所，據他了解現在還差日百多個沒有確定。想問高雄市政府，三民區的市民要去哪裡投票？

台灣基進新聞部副主任張博洋說，罷免案，從提議到成案，是集結了58萬市民的連署，突破重重難關，才能走到罷免投票的這一刻，這是台灣民主史上重要的一步，希望高雄市政府能比照市長選舉時設1823個投開票所，不要損害人民的罷免投票權。

李進勇明白表示罷韓投票就是比照2018年市長選舉，設1823個投開票所，他會和高雄市政府協商。今天下午，李進勇邀集高雄市選委會、市政府民政、教育局和各區公所人員協商解決6月6日罷免投票所設置問題，他表示得知高雄市政府借地方設投票所「愈借愈少」時，很沈重，投票日很快到來，要趕快解決這個問題。

投票 高雄市 罷韓 李進勇

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