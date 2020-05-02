快訊

台鐵斗南間發生死傷事故！路人闖入遭撞 列車皆有延誤

中職／朱育賢10轟出爐 刷新中職最快紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東京57歲發燒男子早上無異狀晚上猝逝 死後確診新肺

聯合報 / 編譯莊蕙嘉／即時報導

日本東京一名57歲男子上月6日發燒後在自宅休養，15日卻突然死亡。男子的妻子說，當天早上她要出門工作時，男子看起來沒有異樣，晚上回家時卻發現男子已經死亡，驗屍確診男子感染新冠病毒。

NHK報導，東京類似死亡案件已有11起，都是短時間內病情迅速惡化，導致病患死亡。其中7件病例，患者出現發燒症狀後7至12天後死亡。

北海道醫療大學教授塚本容子指出，國外曾有病例，第一周病情改善，第二周卻急轉直下，如果病患情況突然有異，例如「樣子和平常不一樣」、「看起來怪怪的」等，必須立刻就醫。

發燒 東京 患者

延伸閱讀

日本醫院通報新冠病例 竟要以手寫傳真

好景不到一個月！日本北海道出現第二波疫情

東京核心CPI驚見負值

日本1.4萬人確診 學者為何敢吐槽恐有70萬人？

相關新聞

【總編開箱】防疫走自己的路 藍營出頭鳥侯友宜的關鍵一步

最近聯合報新聞部很關注新北市長侯友宜，除了民進黨立委日前提案修法規定民選首長任內不得轉戰其他公職，被視為衝著侯友宜而來，另一個受矚目的就是侯友宜今天宣布明天起陸續開放新北市之前封閉的公共場所。

防疫演練引恐慌？韓國瑜：凡事都扣66 想法太偏狹

高雄市府今天在兩行政中心進行防疫實兵演練，外界質疑在多日零社區感染情形下作兵推，可能造成民眾恐慌心理？以及此場演練與6月...

罷團批缺席協調會 陳雄文籲勿雙重標準

中選會和高市選委會今天針對罷免案投開票所設置達成四項決議。不過，公民團體籲中選會勿掉落市府「邊打邊談」陷阱，也質疑市選委...

遭羅智強質疑雙重標準 洪慈庸籲別再消費亡者

陸軍269旅黃姓中尉排長日前輕生。立法院顧問洪慈庸今天在臉書表示，看到軍中悲劇，國民黨革命實踐研究院長羅智強竟選擇靠攻擊...

談罷韓 徐永明籲市民行使公民權踴躍投票

時代力量主席徐永明籲高市府勿用行政權干擾出借罷韓投開票所，盼從促進民主的角度出發，並向市民話喊話要大家踴躍投票

柯文哲：只追求零確診戰略不對 應感染、經濟間取平衡

新冠肺炎疫情延續，台北市長柯文哲接受《TVBS看板人物》專訪提到，新冠肺炎比SARS更難纏，柯認為，在一定程度的疫情控制...

爭取五月WHA與會 陳時中：世界都看到台灣了

今年世衛大會（WHA）將於5月18日線上舉行，衛福部長陳時中今天表示，我國會準備相關資料、不斷更新，並由外館推動參與大會...

滯馬爾地夫國人 外交部：熱心台商協助包機事宜

受疫情影響，有關滯留馬爾地夫28名國人最新進度，外交部今天表示，經各方努力，熱心台商於4月28日出面與中華航空完成包機承...

新北將開放場館 鄭照新：高雄會參酌在地狀況評估

新北封閉公有封閉型場館及場地達1個月，侯友宜宣布從明起採2階段4梯次漸進開放。高雄市新聞局長鄭照新今表示，高雄會參酌在地...

罷韓案 中選會重申投票所設置原則

高雄市長韓國瑜罷免案即將在6月6日舉行投票，中選會今發布新聞稿重申，罷韓案是高雄市法定的自治事項，貫徹憲法保障民主法治及...

友邦、AIT聲援參加WHA 外交部：努力到最後一刻

今年世衛大會（WHA）將在5月18日至19日以視訊方式舉行。WHA進入倒數15天，美國在台協會（AIT）今天表示，從今日...

影／看板第三度被拆 罷韓團體：啟動人形看板計畫

罷韓團體在高雄市新興區中山二路、青年路口掛起看板，被高雄市環保局認定未事先申請許可就違規懸掛，今天清晨環保局派機具拆除。...

熱門新聞

圖表看疫情／全球逾340萬人染疫！俄羅斯、印度單日確診數創新高

【即時短評】李進勇「斬首說」 要砍誰的頭？

解禁！ 侯友宜今宣布：新北公有場館明起漸進開放

F-16V測試機航跡疑遭資訊干擾 勇鷹六月初升空要警戒

直播／「嘉玲」又回歸！今無新增病例 累計432例確診、332人解隔離

7+0破功！防疫再緊繃 明起入境全須通報

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。