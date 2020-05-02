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東京57歲發燒男子早上無異狀晚上猝逝 死後確診新肺
日本東京一名57歲男子上月6日發燒後在自宅休養，15日卻突然死亡。男子的妻子說，當天早上她要出門工作時，男子看起來沒有異樣，晚上回家時卻發現男子已經死亡，驗屍確診男子感染新冠病毒。
NHK報導，東京類似死亡案件已有11起，都是短時間內病情迅速惡化，導致病患死亡。其中7件病例，患者出現發燒症狀後7至12天後死亡。
北海道醫療大學教授塚本容子指出，國外曾有病例，第一周病情改善，第二周卻急轉直下，如果病患情況突然有異，例如「樣子和平常不一樣」、「看起來怪怪的」等，必須立刻就醫。
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