影／時代力量成立屏東黨部徐永明：未來地方選舉不缺席

時代力量今成立屏東黨部與不分區立委陳椒華服務處揭牌，時代力量黨主席徐永明出席，徐永明說，從2020總統立委選舉，時代力量政黨票得票情形，全台有50個議員選區是可以跨越門檻，未來會持續努力。時代力量在全台有15席議員，相信下次地方選舉絕對有倍增機會，「未來時力不只是在立法院監督有口皆碑，希望展現執政的企圖與能力，地方選舉不會缺席」。

時代力量在屏東縣的黨員約有100多人，時代力量黨主席徐永明說，根據2020總統立委選舉時，時代力量政黨票在屏東縣得票情況，屏東縣有三個選區是跨越當選門檻，屏東市、東港鎮與潮州鎮，屏東市時力政黨票有9千多票，議員當選門檻是3千票，或許還可複數提名，希望在屏東縣未來能有議員席次。

徐永明也談到，屏東縣長潘孟安兩屆任滿，時力也會積極在地尋找人才，未來在南部地方選舉的參與絕對不會缺席。

徐永明今上午參加屏東縣黨部開幕，下午到高雄、晚上到台南參加黨部見面會。徐永明說，這三個縣市不分區立委陳椒華老師都設有服務處，陳椒華在南部對環保議題經營，也是未來時力在南部亮點。徐永明說，時代力量在11個縣市都設有黨部，嘉義縣、南投縣、花東還沒有設黨部、辦公室，未來會積極努力。

時代力量屏東黨部主委詹智鈞，在屏東基督教醫院擔任神經內科醫師，也是屏基工會理事長。詹智鈞說，時力成立屏東黨部傾聽更多民眾的意見，屏東有空汙、水汙、土汙等問題，未來結合議題團體，提供平台發聲。