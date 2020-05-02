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日本離島台籍醫生求援口罩 駐日處人員省著用捐給他

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
謝長廷在臉書分享我國政府捐贈給日本的口罩。圖/取自謝長廷臉書
謝長廷在臉書分享我國政府捐贈給日本的口罩。圖/取自謝長廷臉書

駐日代表謝長廷今天表示，一位住在九州外海島上的台灣醫生求助口罩，謝長廷考量到島上位置偏遠，又曾經有確診病例，於是集合了他和代表處人員省下來的愛心捐贈口罩，湊了100個寄過去，「希望能稍解該醫院的燃眉之急」。

謝長廷在臉書上表示，我國政府之前捐給日本的200萬個口罩已經透過日華議員懇談會安排寄送到47個都道府縣及20個政令都市，優先提供給醫療單位使用外，另有1185個特殊學校，合計1252處；謝長廷說，日華議員懇談會處理效率很快，目前已經陸續收到來自各地方的謝函。

謝長廷說，過去一個月來代表處也接到不少詢問跟求助要求，但外館並沒有生產口罩，所以代表處盡力集合各界力量，僅優先提供了6600口罩給有登記急用的留學生，無法一一滿足眾人的需求「也實感抱歉」。

謝長廷說，前幾天接到一位在九州外海島上的台灣醫師求助，說他的醫院很缺口罩，謝長廷考量島上偏遠，物資運送不易，又曾經有確診病例，於是集合了他和代表處員工省下來的愛心捐贈口罩，湊了100張支援寄過去「希望能稍解該醫院的燃眉之急」。

謝長廷在臉書分享我國政府捐贈給日本的口罩。圖/取自謝長廷臉書
謝長廷在臉書分享我國政府捐贈給日本的口罩。圖/取自謝長廷臉書

口罩 謝長廷

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