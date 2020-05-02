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罷韓投票還缺逾600投票所 李進勇南下協商

【即時短評】參選是自由 誰吃碗內看碗外選民公斷

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
高雄市長韓國瑜。 本報資料照
高雄市長韓國瑜。 本報資料照

高雄市長韓國瑜去年剛選上市長就挑戰總統，引發諸多批評，也讓他黨立委連番提案限制，必須先辭職才能換跑道參選；但參選是憲法賦予的人民權利，不僅選罷法對不得登記為候選人有明文規定，在英、美等老牌民主國家中，更是找不到類似規範；政治人物帶職參選所帶來的負面觀感，選民都看在眼裡，與其用硬性立法限制，不如回歸民主機制，讓選民自己來做個公斷。

以韓國瑜為例，在參選總統時，已有不少「吃碗內看碗外」的質疑聲浪，總統選舉落敗後，自然得面臨市民的罷免考驗，可見得選民對公職人員的行為心中自有一把尺；再看2014年曾說過要「做好做滿」新北市長的朱立倫，該承諾不僅在2016年總統大選中成為對手箭靶，這四個字儼然也已成為朱立倫政治生命的緊箍咒，在在都是政治人物的前車之鑑。

民進黨向來嚴以待人、寬以律己，這次禁帶職參選修法又是一例。且賴瑞隆在提案說明中表示，若帶職參選，恐蠟燭兩頭燒，會產生施政空轉問題。照此標準，蔡英文去年競選期間同樣身兼總統、候選人角色，甚至在初選期間，還曾一個月就參拜了43間廟，以視導、參訪為名，行競選、拉票之實，真是兼顧國政?有沒有公器私用?同樣讓人質疑。

另外，這次修法欲阻斷侯友宜2024總統路，卻不將立委也納入規範，難道是擔心鄭運鵬、蔡適應等自家2022縣市長潛在候選人選因此被束縛嗎？且既然地方首長對選民的承諾如此重要，那陳菊、賴清德任期未滿，就成為「落跑市長」入閣入府，又該如何界定？綠委如何自圓其說？

國內新冠肺炎疫情才剛趨緩，在防疫工作尚不敢有一絲馬虎之時，民進黨就迫不及待提出高度政治性法案，除了強烈的針對性修法，在罷韓關鍵時刻急忙出手，時間點也十分可議；套用一句防疫期間蘇貞昌訓斥徐國勇的話，「不要來亂」。

韓國瑜 帶職參選

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