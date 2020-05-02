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罷韓投票還缺逾600投票所 李進勇南下協商

傳高雄教育局以防疫拒借投票場地 李進勇：可放心出借

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
中央選委會主委李進勇（右）和 高雄市選委會主委陳雄文今天出席投開票所防疫演練說明會。記者劉學聖／攝影
中央選委會主委李進勇（右）和 高雄市選委會主委陳雄文今天出席投開票所防疫演練說明會。記者劉學聖／攝影

中選會主委李進勇今天出席高雄市選舉委員會舉辦的投開票所防疫演練說明會，李進勇表示，這次罷免投票依法為高雄市自治事項，需要高雄市政府全力協助配合，然而從4月17日罷免案宣告成立以來，場地借用進度落後，他呼籲高雄市政府教育局、民政局依法，配合高雄市選舉委員會的選務工作規劃，協助提供學校及其他場地作為投開票所設置地點。

中選會發布新聞稿指出，高雄市選舉委員會今天在高雄市十全國小舉辦投開票所防疫演練說明會，現場實地演練投開票所場地消毒、動線規劃布置、投票人及選務人員安全防護等防疫措施等，中選會表示，說明會現場參與的數十位高雄市政府代表、區公所及基層選務人員，都很專注學習及記錄每一防疫細節。

中選會表示，這次辦理防疫演練說明會，特地邀請高雄市政府民政局、教育局、衛生局等單位，以及高雄市區公所與各級學校代表參加，就是要讓各界更加瞭解選務防疫工作已做充分規劃和周詳準備，無論是投開票所場地消毒、投票人及選務人員安全防護以及特殊狀況的處理，各個環節都有完整的SOP，投票人可以安心來投票，也請機關、學校放心出借場地設置投票所。

中選會表示，今天選務防疫現場演練項目，包括投票前進行投票所內、外及應用物品消毒，確保投票所場所安全。在投票所外設置簡易防疫站，優先調派具醫護背景人員或校護人員擔任防疫人員，並備置額溫槍、乾洗手液、手套、備用口罩、擦拭毛巾等防疫物資。

中選會表示，今天也演練投票日當天工作人員全程配戴口罩，前往投票的民眾都要配戴口罩，並配合量測體溫及手部消毒，依選委會事前劃設好的社交距離排隊投票，針對發燒、咳嗽或呼吸道症狀的投票人，除登記姓名、聯絡方式外，也需要配戴手套，並在專人引導下前往防疫專用遮屏投票。開票時，前往參觀的民眾需要登記姓名及聯絡方式，並在開票結束後，再次進行場地全面消毒。

投票 中選會 罷韓 李進勇

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