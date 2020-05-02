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限首長不限民代 時力批綠禁帶職參選修半套

聯合報 / 記者蔡晉宇周志豪／台北即時報導
時代力量主張，民選首長及民意代表都該列入禁帶職參選範圍內。圖／本報系資料照
時代力量主張，民選首長及民意代表都該列入禁帶職參選範圍內。圖／本報系資料照

帶職參選的討論並非頭一遭，時代力量在上屆立法院中就曾提出類似修法主張，且規定更嚴，民選首長及民意代表都在禁帶職參選規範內，但當時未獲其他政黨支持，提案未通過。時代力量黨主席徐永明表示，樂見民進黨立委著手進行相關修法，但立委把自己排除在外並不公平，外界亦難信服；因此計畫重新提案，要求所有公職均受同樣規範，希望在委員會審查時併案討論。

徐永明表示，時力修法理念旨在導正政治人物騎驢找馬歪風，也避免投機政客利用民主選舉，賺取數千萬到上億元不等的選舉補助款。徐指出，地方首長、各級民代體現對選民的政治責任不只禁帶職參選，而是任何位置選上了就該做滿；民進黨現在要禁首長帶職參選，但諸如市長還沒當完就北上接任行政院長、總統府秘書長等情事，同樣沒負起政治責任，這部分也值得討論。

徐永明說，從這次民進黨立委賴瑞隆的提案未納入民意代表，可見要求政治人物自我節制權力不是簡單的事，但時力會持續推進修法，希望國、民兩大黨能積極以對。

針對未一體適用，國民黨團總召林為洲也質疑，賴瑞隆提案僅針對民選首長，理由是要履行對選民承諾，不能辜負所託，那為什麼一樣是民選的民代就不用受規範，修法的普遍性原則明顯有所欠缺，因人設事色彩濃厚。

林為洲說，參選是憲法保障的權利，沒有附帶條件，除了基於憲法權力分立原則規範下的司法官，或是因案遭判刑者外，不應訂定任何法律限制人民的參選權，該案僅以具民選首長身分就要限制參選權，明顯違憲。

帶職參選 時代力量

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