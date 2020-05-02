綠委提修法禁首長帶職參選 藍批明打韓國瑜實擋侯友宜

民進黨立委賴瑞隆、邱志偉提案增訂總統、副總統選舉罷免法及修正公職人員選舉罷免法，明訂民選首長任內不得轉戰其他公職，否則就予以解職，二案已付委審查，被解讀是「韓國瑜條款」。不過藍綠立委都有人質疑，高雄市長韓國瑜選總統已是過去式，現在修法首當其衝的，恐是2024總統大選時的新北市長侯友宜。

一位中南部綠委私下認為，不管是台北市長柯文哲或桃園市長鄭文燦，這些挑戰2024年總統大位的熱門諸侯，都將在2022年卸任，屆時就沒有「吃碗內看碗外」的問題，檯面上反而是民意支持度保持前段班的侯友宜屆時適用此條款。

也有綠委分析，雖然才剛大選結束，現在就要談2024誰卡誰，實在言之過早；但不諱言這次提出的禁帶職範圍未包含立委，僅有地方首長，讓人聯想到的第一適用對象，確實會是侯而非韓。

國民黨立委賴士葆表示，這提案是一石二鳥之計，既在罷免案時炒熱氣氛卡韓，更是針對侯友宜。賴說，限定地方首長修法針對性太強，粗暴立法只會貽笑大方，且蔡英文總統這次大選贏那麼多了，對2024還在怕什麼，民進黨對自己未免也太沒有信心。

國民黨團總召林為洲則說，綠營在韓國瑜正逢罷免案、已非參選人的此時推動此案，恐醉翁之意不在酒，很難不讓人揣測背後有特定卡誰動機。

對於外界質疑，賴瑞隆否認提案修法有任何針對性。他說明，此次範圍畫定為民選首長，是因為這部分有較高的社會共識度，若打擊面一次匡列太廣，恐會增加立法難度。賴瑞隆表示，立委等民代是否要一併禁帶職參選當然有討論空間，但現階段盼能先聚焦在首長部分，透過修法來遏止民選首長「騎驢找馬」等負面観感行為。