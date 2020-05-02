罷韓團體指陳雄文任主委有利益衝突 法務部：尚難認定

高雄市長韓國瑜罷免案領銜人陳冠榮等人向中選會檢舉，高雄市副市長陳雄文兼任高雄市選委會主委，在罷韓案中有重大利益衝突，應自行申請迴避並免除兼任；中選會委員會3月底審議，認為陳雄文的主委職位是中選會提請行政院派任，任用資格和程序都符合規定。

依據中選會委員會會議紀錄，罷韓團體認為，陳雄文受韓國瑜任命為副市長，並擔任高市選委會主委，在罷免案中有重大利益衝突，也有公職人員利益衝突迴避法上應自行迴避的情況卻沒有迴避，依法向中選會檢舉，並申請陳雄文應迴避並處10萬元以上罰鍰。

中選會請法務部解釋陳雄文是否為公職人員利益衝突迴避法所規範的「公職人員」，以及陳雄文和韓國瑜之間是否是該法所稱的「關係人」；法務部回覆，陳雄文是該法所稱的公職人員，但他和韓國瑜之間並不是該法所稱的關係人，兩人間就罷免案，也沒有該法所指的財產或非財產上的利益關係，因此沒有利益衝突，罷韓團體說陳雄文有利益衝突「尚難認定」。

中選會委員會決議，陳雄文擔任高市選委會主委是由中選會提請行政院派任，任用資格和程序都符合規定，依照相關規定，選委會依據法令，公正行使職權，而罷韓團體認為因為陳雄文的副市長職位去留受罷韓案影響，在罷免案中有利益衝突，中選會委員會認為，衡量有這樣的憂慮是人之常情，但對於這樣疑慮，選務機關更應該公正依法行政。

中選會委員會認為，若罷韓團體不服中選會決議，可在五天之內向上級機關，也就是行政院覆決，罷韓團體若另外有明確事實可認定公務員執行職務有偏頗之虞，可以向公務員所屬機關申請迴避，而陳雄文的副市長和主委身分所屬機關分別為高雄市政府和高市選委會，罷韓團體若有明顯事證，可以向高市府和選委會申請迴避。