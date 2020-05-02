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影／罷韓投票還缺逾600投票所 李進勇南下協商
高雄市選委會今天針對6月6日罷免高雄市長韓國瑜進行投開票防疫演練，由高雄市選委會主委陳雄文主持，中選會主委李進勇專程南下，李進勇強調，2018年高雄市長選舉時高雄市設置1823個投開票所，這次罷免投票就是1823個，今天下午會和高雄市選委會丶高雄市政府進一步協商。
這次防疫演練進行各種狀況排演，也特地針對發燒民眾規劃防疫專用圈票處，還有專用動線，就是要做到防疫無漏洞避免疫情散佈。
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