影／罷韓投票還缺逾600投票所 李進勇南下協商

高雄市選委會今天針對6月6日罷免高雄市長韓國瑜進行投開票防疫演練，由高雄市選委會主委陳雄文主持，中選會主委李進勇專程南下，李進勇強調，2018年高雄市長選舉時高雄市設置1823個投開票所，這次罷免投票就是1823個，今天下午會和高雄市選委會丶高雄市政府進一步協商。

這次防疫演練進行各種狀況排演，也特地針對發燒民眾規劃防疫專用圈票處，還有專用動線，就是要做到防疫無漏洞避免疫情散佈。 罷韓投票防疫演練今天舉行，中選會主委李進勇（左）接下罷韓團體陳情書。記者劉學聖／攝影 罷韓投票防疫演練今天舉行，由高雄市選委會主委陳雄文（左）主持，中選會主委李進勇（右）兩人禮貌性打招呼。記者劉學聖／攝影 高雄市選委會今天針對6月6日罷免高雄市長韓國瑜進行投開票防疫演練，選務工作人員仔細觀看。記者劉學聖／攝影 高雄市選委會今天針對6月6日罷免高雄市長韓國瑜進行投開票防疫演練，特地針對發燒民眾規劃防疫專用圈票處，還有專用動線，就是要做到防疫無漏洞避免疫情散佈。記者劉學聖／攝影 高雄市選委會今天針對6月6日罷免高雄市長韓國瑜進行投開票防疫演練，要做到防疫無漏洞避免疫情散佈。記者劉學聖／攝影 罷韓投票防疫演練今天舉行，由高雄市選委會主委陳雄文（左）主持，中選會主委李進勇（右）專程南下了解。記者劉學聖／攝影 高雄市選委會今天針對6月6日罷免高雄市長韓國瑜進行投開票防疫演練，特地針對發燒民眾規劃防疫專用圈票處，還有專用動線，就是要做到防疫無漏洞避免疫情散佈。記者劉學聖／攝影