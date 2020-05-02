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罷韓投票中央地方過招 李進勇：大學借不到我頭斬給你

聯合報 / 記者楊濡嘉王昭月/高雄即時報導
中央選委會主委李進勇（右）和 高雄市選委會主委陳雄文在罷韓投票時的投開票所問題上，各表難處和立場。記者劉學聖／攝影
中央選委會主委李進勇（右）和 高雄市選委會主委陳雄文在罷韓投票時的投開票所問題上，各表難處和立場。記者劉學聖／攝影

罷免高雄市長韓國瑜投票6月6日進行，高雄市選委會統計到今天為止，尚缺600個投開票所。中央選委會主委李進勇今天到高雄市參加高雄市選委會舉辦投票防疫演練，高雄市選委會主委、高雄市副市長陳雄文和李進勇就防疫、投票所洽借之事過招，李進勇還發重話，如果高雄市要洽借的國立大學、國公營單位場所借不到，「我的頭會斬（閩南語）」給你」。

陳雄文主持演練過程之前致詞，強調今天的演練是奉中選會之命舉辦的；談到洽借投開票所遇到的問題時，他表示，因為很多學校、宮廟擔心防疫，所以不想出借場地，包括有些國立大學、國營單位也表示要防疫，不願出借場地，向一所國立高中借，只肯借二間教室。

陳雄文另說，投票當天是星期六，只有第二天星期天可以消毒，可是全市如設1823個投開票所，以高雄市環保局的人力和物力，一整天也只能消毒清潔300多個投開票所，感謝中選會支持經費，高雄市希望能找到民間清潔公司的人來清潔消毒，但只有一天要做完1823處，不知能不能把這個工作招標出去。

李進勇隨後致詞，強調中選會中立、獨立的立場；今年初的總統大選，高雄市設2006個投開票所，進行很順利，事實上，總統大選之後，全台很多選務單位都沒有休息，因為一直在辦補選，已辦了31場，包括高雄市三民區港西里長補選，這些補選都有防疫，這期間中央流形疫情指揮中心有四道命令下來，選務單位配合辦理，累積了選務防疫計畫，對於高雄市的罷免投票，也都擬了防疫計畫並和高雄開過協調會，只是投票所愈借愈少，很擔心。

李進勇說，辦理這次的罷免投票，首先重視的是安全， 場地和人員安全，所有投開票所乾乾淨淨借給選委會，選委會也將乾乾淨淨把場地還給各單位，今天也舉辦投開票的防疫演習，也就是要讓大家看到選委會的防疫決心和措施。

對於洽借國立大學、國公營事業單位場地當投票所，李進勇說，一定借得到，已經協調了，如果借不到，「我的頭斬給你」，會後他再強調是說了這個重話，並盼下午能協調出好的結果，辦好選罷事務是法定責任。

李進勇說，投開票所也盼能方便選民投票，2018年市長選舉時在那裡投票，今年罷免投票就在那裡投。

中央選委會主委李進勇（右）和 高雄市選委會主委陳雄文在罷韓投票時的投開票所問題上，各表難處和立場。記者劉學聖／攝影
中央選委會主委李進勇（右）和 高雄市選委會主委陳雄文在罷韓投票時的投開票所問題上，各表難處和立場。記者劉學聖／攝影

投票 李進勇 罷免 韓國瑜 罷韓

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