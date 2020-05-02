韓國瑜條款卡他選大位？侯友宜：現在拚防疫不是拚選舉

針對有立委提案增訂「韓國瑜條款」，被藍委解讀為是針對新北市長侯友宜。侯友宜今天上午到瑞芳勸濟堂、報時山、茶壺山視察人流及車流管制情況，回應本報記者詢問時，侯友宜說，「現在好好拚防疫，市政優先，現在不是拚選舉」。

賴瑞隆、邱志偉提案增訂「韓國瑜條款」，民選首長於任期未屆滿前參選其他公職選舉者，於登記為候選人時解除其職務。不過有綠營立委私下認為，韓國瑜參選總統已經是過去式，現在提出這項修法，對各諸侯而言，影響最大的恐是民意支持度保持前段班的侯友宜，因為不管是柯文哲或鄭文燦，這些挑戰2024的熱門諸侯，其實2022卸任後，就沒有吃碗內看碗外的問題。