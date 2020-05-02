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千萬網紅與阿滴合作推短片談台灣防疫成果 蔡總統分享

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導
在臉書擁有千萬粉絲的國際網紅雅新（Nuseir Yassin）稍早在臉書分享台灣防疫成就，蔡英文總統隨後透過臉書分享。照片翻攝自總統臉書。
在臉書擁有千萬粉絲的國際網紅雅新（Nuseir Yassin）稍早在臉書分享台灣防疫成就，蔡英文總統隨後透過臉書分享。照片翻攝自總統臉書。

在臉書擁有千萬粉絲的國際網紅雅新（Nuseir Yassin）稍早在臉書分享台灣防疫成就，蔡英文總統隨後透過臉書分享，她表示，台灣連續幾天的零確診，本土案例零新增的成果不是偶然，而是來自台灣每一個人的努力。

千萬網紅雅新去年參加文總籌劃的「來去總統府住一晚」，迄今仍持續關注台灣，此次與紐時募資的「#team26980」一起合作，推出一支說明台灣防疫成就的短片，在影片中，提及台灣在國際上不被承認，靠著自己的努力對抗新冠肺炎，迄今在台灣生活的人民仍能正常的生活，成就令人驚艷。

雅新把影片放上臉書後，蔡總統臉書也立刻分享，她說，很高興再次看到 Nas Daily的短片提到了台灣，謝謝紐時募資的#team26980 持續的向世界發聲。在阿滴和許多台灣朋友一起參與下，告訴全世界台灣努力抗疫的故事。　　

蔡總統表示，台灣連續幾天的零確診，本土案例零新增的成果不是偶然，而是來自台灣每一個人的努力。

蔡總統也說，週末假日，請大家動動手指，「把我們共同創造的故事，分享給你的外國朋友知道。」

網紅 新冠肺炎 蔡英文

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