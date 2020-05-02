支持殺警案上訴 蘇貞昌：重大刑案一個醫師鑑定就夠？

嘉義地院日前以精神障礙為由，一審宣判鐵路警察刺死案的被告無罪，引發社會議論。行政院長蘇貞昌今表示，這個判決更讓人失望與錯愕，會支持上訴，也質疑這麼重大刑案是否一個醫師的鑑定就夠了，更提出犯罪者如果是因為故意或是過失沒有治療，這是否有責任，是否也要在犯罪量刑上參考。

蘇貞昌今視察1988紓困振興專線暨1955勞工紓困專線客服中心，會前接受媒體聯訪。

談到殺警案的一審判決，蘇貞昌說，過去一年來，政院提案修法獲立院支持，修刑法等等法律，以及增加警力跟配備，一切就是要讓警察更有利執法，尤其在鐵路車廂執勤的警察，警械也是另外設計，甚至是動用預備金來加強裝備，保護警察也加強訓練，讓值勤更到位，但是還是發生遺憾的事情。

蘇貞昌說，這個判決更讓人失望與錯愕，且這麼重大刑案是否一個醫師的鑑定就夠了，法官判決必有考量，台灣社會也知道要尊重判決，但犯罪者如果是因為故意或是過失沒有治療，這是否有責任，是否要在犯罪量刑上參考？

蘇貞昌說，自己是學法律的人，到了法庭判決時候，跟法律系學生的研修辯論不太一樣，司法是社會最後一道防線，掌權的司法官，也是要為社會守住最後一道防線，就像是防疫不容有破口，如果趴趴走可以強制隔離，同樣此案如果因為有病而判無罪，那也要判強制治療，否則社會會憂心會譁然也是必然，才能堵住破口

最後，蘇貞昌表示，這個案子如蔡總統所說，會支持上訴，循法制社會的法制程序，希望各界一起從各方面一起努力，大家才能安全。