快訊

支持殺警案上訴 蘇貞昌：重大刑案一個醫師鑑定就夠？

羅志祥最新動向曝光！遭爆「5月開道歉記者會」

罷韓投票缺6百多投票所 李進勇：下午再協商就是1823個

聯合報 / 記者楊濡嘉王昭月／高雄即時報導
中選會主委李進勇（左）強調，罷韓投票的投票所會和2018年市長選舉一樣。記者楊濡嘉/攝影
中選會主委李進勇（左）強調，罷韓投票的投票所會和2018年市長選舉一樣。記者楊濡嘉/攝影

高雄市選委會今天針對6月6日罷免高雄市長韓國投票的防疫方式演練，由高雄市選委會主委陳雄文主持，中選會主委李進勇到場了解。李進勇強調，2018年高雄市長選舉時高雄市設1823個投開票所，這次罷免投票就是1823個，今天下午會和高雄市選委會丶高雄市政府進一步協商。

李進勇說，高雄市長韓國瑜罷免投票，中選會是主管機關，高雄市選委會是主辦機關，各有職責，中選會秉持中立原則辦理。

高雄市部分學校丶私人單位考量防疫，不願借出場地當罷免投票所，目前尚缺600多個投票所。

李進勇強調，選委會重視防疫，使用完場地之後也會全面消毒。

李進勇表示，這次罷免投票的場地，希望和市長選舉時一樣，2018年在那裏投市長選舉票，這次罷免投票就在那裡投，給選民方便。

高雄市 投票 罷免

延伸閱讀

罷韓投票所洽借 中選會盼高市府督促各機關提供

韓國瑜正面反制罷韓 告李進勇及4罷韓領銜人

台北聲請停止罷韓投票 高雄將狀告罷韓團體及李進勇

不在籍公投 7月將提草案

相關新聞

支持殺警案上訴 蘇貞昌：重大刑案一個醫師鑑定就夠？

嘉義地院日前以精神障礙為由，一審宣判鐵路警察刺死案的被告無罪，引發社會議論。行政院長蘇貞昌今表示，這個判決更讓人失望與錯...

罷韓投票缺6百多投票所 李進勇：下午再協商就是1823個

高雄市選委會今天針對6月6日罷免高雄市長韓國投票的防疫方式演練，由高雄市選委會主委陳雄文主持，中選會主委李進勇到場了解。...

發文感謝呂若瑟 馬英九：幼年即受天主教的照顧

新冠肺炎肆虐義大利，為幫助家鄉度過難關，在台灣奉獻55年的天主教靈醫會義籍神父呂若瑟，日前發起募款活動，前總統馬英九也共...

【民進黨內戰2】新蘇結盟生變 海派磨刀霍霍「第3席」

總統蔡英文520後將依黨章回任民進黨黨主席，5月底新一屆縣市黨部主委選舉結果出爐後，攸關黨內權力核心的中常委、執委改選，也將在7月登場，各派系早已磨刀霍霍。據了解，10席需票選的中常委中，「非新蘇系統」擁有6席實力，其中逐漸壯大的「海派」積極搶攻第三席，「新蘇系統」則要全力鞏固既有的4席常委。

李佳芬阻擾罷韓選務？ 韓激動駁斥

罷免高雄市長韓國瑜六月六日投票，罷韓團體Wecare質疑，韓妻李佳芬施壓局處，阻擾罷韓選務。韓國瑜昨天激動反問，「我太太哪裡有管過高雄的事？」罷韓團體忘不了權力的甜美滋味，抹黑造謠還缺德。高市新聞局長鄭照新也賭上官位嗆聲，罷韓「四君子」若拿不出證據就是「四騙子」。

罷韓投票藍綠角力 韓國瑜突然現身議會

罷免高雄市長韓國瑜投票引爆中央和地方角力，在立法院國民黨團運作下，立院交通委員會後天將南下高雄考察愛情摩天輪用地，凸顯民進黨政府刻意「卡韓」；高市議會也是戰火連連，國民黨團延後定期大會開議日程後，民進黨團兩度連署開臨時會，要在罷韓投票前強力質詢韓國瑜。

爭閣揆？ 鄭文燦：沒這麼沉不住氣

桃園市長鄭文燦施政滿意度高，屢被點名未來可能接任閣揆，昨又被市議員質詢是否積極爭取？鄭文燦回答說，政治人物不該預設太多劇本，「我沒這麼沉不住氣」；他稱讚現任行政院長蘇貞昌施政讓人民有感、國家進步，520後應會由他繼續領導行政部門往前走。

罷韓團體攻勢猛 藍質疑：激韓起盜心？

罷韓團體近期發布一波波攻勢，國民黨副主委黃子哲今在臉書表示，罷韓團體策略除了要把高雄市長韓國瑜從市政與防疫工作，轉移到罷...

美國務院台灣協調處長藍鶯 5月接任AIT執行理事

美國在台協會（AIT）30日發布新聞稿表示，美國國務院台灣協調處長藍鶯（Ingrid Larson）將於5月4日出任AI...

不服內政部處分 婦聯會堅提訴願

為了內政部不當廢止中華民國婦女聯合會立案一事，該會五月一日下午向行政院訴願委員會提起訴願，並將另向台北高等行政法院聲請停止執行。 由於內政部109年4月27日台內民字第1090223116號函，對婦

規畫疫情結束後訪美 江啟臣：來敲門的都不應拒於門外

國民黨主席江啟臣周三在中央黨部組織下恢復獨立設置國際事務部，展現推動政黨外交企圖。江今天表示，未來除將建構多途徑對外對話...

世界衛生大會定5月18日以線上虛擬會議召開

大陸央視晚間報導，當地時間5月1日，世衛組織發言人塔里克·亞沙雷維奇宣佈，第73屆世界衛生大會（WHA）定於5月18日召...

熱門新聞

75度酒精即日起出口管制 12日起藥局不一定買得到

陳時中敲西瓜讚「這顆響！會甜」 笑談業配王封號

好景不到一個月！日本北海道出現第二波疫情

校長上班忙炒股屢勸不聽 遭監院彈劾通過

專家預測：新冠肺炎疫情可能延燒至2022年

抗疫100天／外籍人士染疫住院 19天康復出院感性告白

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。