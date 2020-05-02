罷韓投票缺6百多投票所 李進勇：下午再協商就是1823個

高雄市選委會今天針對6月6日罷免高雄市長韓國投票的防疫方式演練，由高雄市選委會主委陳雄文主持，中選會主委李進勇到場了解。李進勇強調，2018年高雄市長選舉時高雄市設1823個投開票所，這次罷免投票就是1823個，今天下午會和高雄市選委會丶高雄市政府進一步協商。

李進勇說，高雄市長韓國瑜罷免投票，中選會是主管機關，高雄市選委會是主辦機關，各有職責，中選會秉持中立原則辦理。

高雄市部分學校丶私人單位考量防疫，不願借出場地當罷免投票所，目前尚缺600多個投票所。

李進勇強調，選委會重視防疫，使用完場地之後也會全面消毒。

李進勇表示，這次罷免投票的場地，希望和市長選舉時一樣，2018年在那裏投市長選舉票，這次罷免投票就在那裡投，給選民方便。