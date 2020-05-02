發文感謝呂若瑟 馬英九：幼年即受天主教的照顧

新冠肺炎肆虐義大利，為幫助家鄉度過難關，在台灣奉獻55年的天主教靈醫會義籍神父呂若瑟，日前發起募款活動，前總統馬英九也共襄盛舉。呂對馬說，感謝天主當年把他帶到台灣來；馬則回．他才要謝謝神父你們到台灣來。

馬英九細數，台灣與天主教會淵源可追溯至西元1626年，西班牙道明會士馬志烈神父等人在基隆和平島建第一座聖堂，至今天主教在台已設許多育幼、安老、身障等社福、醫療院所，深耕各級教育，對國人醫療、教育及社會福利貢獻良多。

尤其是天主教神父及修女們遠離家鄉與親人，由世界各地千里迢迢來到台灣，哪裡貧窮與落後，就到哪去，越是偏遠的地方，越能看到他們的身影。馬英九說，他們日以繼夜地為這塊土地上的人民服務，留下許多感人事蹟。

馬英九提到，他小時候家住萬華，常跟著祖母到住家附近西園路天主堂時聆聽神父講道，並領取奶粉、牛油、麵粉、玉米粉等救濟品，可說是幼年即受天主教的照顧。

馬英九表示，台灣過去曾接受外援，隨經濟不斷發展，現在已有能力幫助他人，在國際人道援助上屢不缺席，此次社會各界熱烈響應呂若瑟發起的活動，大量捐款與物資湧入再次展現台灣已由「愛心輸入國」轉變為「愛心輸出國」，也代表民眾對一生奉獻台灣神職人員們深深感謝。