聽新聞
test
0:00 / 0:00

罷韓投票藍綠角力 韓國瑜突然現身議會

聯合報 / 記者楊濡嘉周志豪／連線報導
高雄市議會昨天召開程序委員會之前，市長韓國瑜突然現身，議員很意外。 記者楊濡嘉／攝影
高雄市議會昨天召開程序委員會之前，市長韓國瑜突然現身，議員很意外。 記者楊濡嘉／攝影

罷免高雄市韓國瑜投票引爆中央和地方角力，在立法院國民黨團運作下，立院交通委員會後天將南下高雄考察愛情摩天輪用地，凸顯民進黨政府刻意「卡韓」；高市議會也是戰火連連，國民黨團延後定期大會開議日程後，民進黨團兩度連署開臨時會，要在罷韓投票前強力質詢韓國瑜。

交通委員會國民黨籍召委陳雪生表示，他一直很關心高雄市政與韓國瑜愛情摩天輪政見落實程度，但高雄市府與港務局合作不順利；國民黨在高雄市沒有黨籍立委，才在黨團黨團交代下，安排南下考察釐清。此行趕在罷韓之前，當然有力挺韓國瑜意義。

不過，高雄市議會下周一將召開臨時會，安排韓國瑜報告防疫與紓困成果並接受備詢，時間剛好與立法院交通委員會到高雄考察撞期。韓幕僚抱怨，民進黨刻意挑周一，就是要「卡韓」；議會已排定五月十四日、十五日召開定期會，屆時韓就會到議會施政報告與備詢，現在民進黨卻堅持在開議前十天安排臨時會，政治操作的企圖明顯，但綠營也不滿只安排一天臨時會。

高雄市議會昨天下午召開程序委員會，韓國瑜突然現身議會表示，市民很關切高雄防疫情況、敦睦艦隊個案如何處理，還有經濟紓困問題，他到議會跟三個黨團說明，市府很願意到議會來報告，尊重議會的決定，議會拍定什麼時間，市政府就來報告。

韓國瑜 高雄市 民進黨

延伸閱讀

罷韓團體攻勢猛 藍質疑：激韓起盜心？

5月4日臨時會無法質詢 時力林于凱、黃捷：遺憾但尊重

罷韓團體發起人尹立反批韓國瑜 是誰在貪戀權力？

韓國瑜突訪議會3黨團 敲定4日開臨時會報告防疫紓困

相關新聞

李佳芬阻擾罷韓選務？ 韓激動駁斥

罷免高雄市長韓國瑜六月六日投票，罷韓團體Wecare質疑，韓妻李佳芬施壓局處，阻擾罷韓選務。韓國瑜昨天激動反問，「我太太哪裡有管過高雄的事？」罷韓團體忘不了權力的甜美滋味，抹黑造謠還缺德。高市新聞局長鄭照新也賭上官位嗆聲，罷韓「四君子」若拿不出證據就是「四騙子」。

罷韓投票藍綠角力 韓國瑜突然現身議會

罷免高雄市長韓國瑜投票引爆中央和地方角力，在立法院國民黨團運作下，立院交通委員會後天將南下高雄考察愛情摩天輪用地，凸顯民進黨政府刻意「卡韓」；高市議會也是戰火連連，國民黨團延後定期大會開議日程後，民進黨團兩度連署開臨時會，要在罷韓投票前強力質詢韓國瑜。

爭閣揆？ 鄭文燦：沒這麼沉不住氣

桃園市長鄭文燦施政滿意度高，屢被點名未來可能接任閣揆，昨又被市議員質詢是否積極爭取？鄭文燦回答說，政治人物不該預設太多劇本，「我沒這麼沉不住氣」；他稱讚現任行政院長蘇貞昌施政讓人民有感、國家進步，520後應會由他繼續領導行政部門往前走。

罷韓團體攻勢猛 藍質疑：激韓起盜心？

罷韓團體近期發布一波波攻勢，國民黨副主委黃子哲今在臉書表示，罷韓團體策略除了要把高雄市長韓國瑜從市政與防疫工作，轉移到罷...

美國務院台灣協調處長藍鶯 5月接任AIT執行理事

美國在台協會（AIT）30日發布新聞稿表示，美國國務院台灣協調處長藍鶯（Ingrid Larson）將於5月4日出任AI...

不服內政部處分 婦聯會堅提訴願

為了內政部不當廢止中華民國婦女聯合會立案一事，該會五月一日下午向行政院訴願委員會提起訴願，並將另向台北高等行政法院聲請停止執行。 由於內政部109年4月27日台內民字第1090223116號函，對婦

規畫疫情結束後訪美 江啟臣：來敲門的都不應拒於門外

國民黨主席江啟臣周三在中央黨部組織下恢復獨立設置國際事務部，展現推動政黨外交企圖。江今天表示，未來除將建構多途徑對外對話...

世界衛生大會定5月18日以線上虛擬會議召開

大陸央視晚間報導，當地時間5月1日，世衛組織發言人塔里克·亞沙雷維奇宣佈，第73屆世界衛生大會（WHA）定於5月18日召...

海外疫情嚴峻 政院指示無償提供僑胞50萬片醫療口罩

僑委會今天表示，行政院昨天召開口罩會議，行政院長蘇貞昌裁示立刻撥用50萬片醫療口罩無償提供海外僑民急難需求時使用；而目前...

校長上班忙炒股屢勸不聽 遭監院彈劾通過

監察委員章仁香、陳小紅今天表示，經調查，澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學校長蔡樂生長期利用上班時間炒股，且縣府多數勸阻仍置之不理...

國民黨擋不住「總裁批簽」被移歸 促轉會感謝北高行

台北高等行政法院今裁定駁回國民黨聲請停止執行促轉會要求將「總裁批簽」4286筆檔案原件移歸國家發展委員會，促轉會發文表示...

有信心面對投票防疫 高市選委會明天開演練說明會

中選會今天表示，因應新冠肺炎疫情，高雄市選委會明天將在高雄十全國小舉辦投開票所防疫演練說明會，由高雄市選委會主委陳雄文主...

熱門新聞

75度酒精即日起出口管制 12日起藥局不一定買得到

圖表看疫情／兩樣情！英相下周提解封計畫 印度全國封鎖再延2周

美情報稱新冠病毒非人造 川普：病毒源自實驗室

陳時中敲西瓜讚「這顆響！會甜」 笑談業配王封號

校長上班忙炒股屢勸不聽 遭監院彈劾通過

好景不到一個月！日本北海道出現第二波疫情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。