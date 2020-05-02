罷韓投票藍綠角力 韓國瑜突然現身議會

罷免高雄市長韓國瑜投票引爆中央和地方角力，在立法院國民黨團運作下，立院交通委員會後天將南下高雄考察愛情摩天輪用地，凸顯民進黨政府刻意「卡韓」；高市議會也是戰火連連，國民黨團延後定期大會開議日程後，民進黨團兩度連署開臨時會，要在罷韓投票前強力質詢韓國瑜。

交通委員會國民黨籍召委陳雪生表示，他一直很關心高雄市政與韓國瑜愛情摩天輪政見落實程度，但高雄市府與港務局合作不順利；國民黨在高雄市沒有黨籍立委，才在黨團黨團交代下，安排南下考察釐清。此行趕在罷韓之前，當然有力挺韓國瑜意義。

不過，高雄市議會下周一將召開臨時會，安排韓國瑜報告防疫與紓困成果並接受備詢，時間剛好與立法院交通委員會到高雄考察撞期。韓幕僚抱怨，民進黨刻意挑周一，就是要「卡韓」；議會已排定五月十四日、十五日召開定期會，屆時韓就會到議會施政報告與備詢，現在民進黨卻堅持在開議前十天安排臨時會，政治操作的企圖明顯，但綠營也不滿只安排一天臨時會。

高雄市議會昨天下午召開程序委員會，韓國瑜突然現身議會表示，市民很關切高雄防疫情況、敦睦艦隊個案如何處理，還有經濟紓困問題，他到議會跟三個黨團說明，市府很願意到議會來報告，尊重議會的決定，議會拍定什麼時間，市政府就來報告。