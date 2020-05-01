罷韓團體攻勢猛 藍質疑：激韓起盜心？

罷韓團體近期發布一波波攻勢，國民黨副主委黃子哲今在臉書表示，罷韓團體策略除了要把高雄市長韓國瑜從市政與防疫工作，轉移到罷韓議題上；同時還希望能激怒韓，藉以升高衝突與對立，進一步催出投票率，讓罷韓能成功。這招猶如「激韓起盜心」，實則頗為陰險狡詐。

黃子哲指出，主要以綠營為基底的罷韓團體，最近頻頻出招，操作一系列「春安演習」、「看板被拆」、以及「李佳芬救韓計畫」等對韓國瑜的攻擊行動，宛如一項精心擬定的「斬首作戰計畫」。

黃子哲說，其實這些指控與抨擊，多屬謾罵與抹黑。例如，說韓在疫情期間進行治安演習是汙辱高雄人，其實警政署早就在執行；高雄市府拆除罷韓的違規看板，也是依法行政；更遑論Wecare指控韓夫人李佳芬指示教育局與民政局配合救韓，迄今完全沒拿出任何證據。

黃子哲說，罷韓要角就是要用非理性的言行，來刺激韓國瑜加以回應或反擊。一旦能夠製造出最大的戰火與衝突，就能成為罷韓投票的最佳「催票劑」，一舉扳倒韓國瑜，收復始終不甘心輸掉的高雄市。但韓對於這些攻訐一直不予理會，直到今天因受不了牽連無辜的家人，才回批別因忘不了權力的甜美滋味，而做缺德事。

黃子哲認為，罷免是憲法賦予人民的神聖權利，絕對充分的尊重。反韓人士當然可以罷韓，但請別霸凌；有錢可以放100面看板都不反對，但請別違法；也可以指控任何人，但請拿出確切的證據以服眾。否則這種拙劣的鬥爭手法，只會讓所謂「罷韓四君子」，搞得像「罷韓四人幫」。尤其又是在政府與民眾齊心對抗疫情之際，更會顯得荒謬與不堪。