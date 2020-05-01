美國務院台灣協調處長藍鶯 5月接任AIT執行理事

美國在台協會（AIT）30日發布新聞稿表示，美國國務院台灣協調處長藍鶯（Ingrid Larson）將於5月4日出任AIT華盛頓總部執行理事，現任執行理事羅瑞智（John Norris）將於5月離職。

AIT主席莫健（James Moriarty）透過新聞稿中歡迎藍鶯加入AIT，他表示，藍鶯在國務院工作傑出，經驗豐富。他也感謝羅瑞智過去4年領導AIT華府總部，以及為促進美台夥伴關係的貢獻。

藍鶯在美國國務院任職長達22年，去年6月接任台灣協調處處長前，曾擔任東亞暨太平洋事務局公共外交辦公室副主任，協助制定台灣與該區域戰略計畫。

藍鶯曾派駐中國大陸、南韓、墨西哥、突尼西亞與賽普勒斯；美國聯邦眾議院前議長萊恩（Paul Ryan）去年率團訪台，慶祝台灣關係法40周年與AIT新館啟用，藍鶯也是訪問團成員。