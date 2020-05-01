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規畫疫情結束後訪美 江啟臣：來敲門的都不應拒於門外

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席江啟臣今天表示，未來除將建構多途徑對外對話管道，「所有來敲門的都不應該拒於門外」，也將加強包含推特經營等在國際平台上持續曝光。記者周志豪／攝影
國民黨主席江啟臣今天表示，未來除將建構多途徑對外對話管道，「所有來敲門的都不應該拒於門外」，也將加強包含推特經營等在國際平台上持續曝光。記者周志豪／攝影

國民黨主席江啟臣周三在中央黨部組織下恢復獨立設置國際事務部，展現推動政黨外交企圖。江今天表示，未來除將建構多途徑對外對話管道，「所有來敲門的都不應該拒於門外」，也將加強包含推特經營等在國際平台上持續曝光。

江啟臣也提到，等到新冠肺炎疫情趨緩、解禁後，希望能安排前往美國華府走一趟，好好了解一下怎樣做比較好，之後再逐步恢復建構駐美辦事處設置，辦公室設在美國或台灣都是選項，經費與合適人選是關鍵考量。

江啟臣表示，現在國民黨希望多建立透過各種途徑的對話管道，包括來台灣造訪的所有正式或非正式訪問團，只要是有意來國民黨拜會的都不應該拒絕，且要盡量找出適當的人對話，「即便見個面也好」。

江啟臣說，所有來敲門的國際訪客都不應該拒於門外，一定要開門迎接，這樣才能建立起來溝通管道；畢竟人家都來了，你就不用飛去一趟，這也是另外一種在有限資源下能做的努力。

此外，江啟臣認為，國民黨還要提升在國際平台上持續曝光，像推特發的頻率就要再加強，所有可用的管道都要利用，像他今天投稿國際民主聯盟（IDU）獲刊登也是一種作法，相信只要有做就會有成果。

至於恢復建構國民黨駐美辦事處，江啟臣說，因為其中牽涉人的問題、財務的問題、法規等問題，要稍微做一點規畫，原則上要等他赴美去華府一趟後，才能好好了解一下怎樣做比較好，像是要用社團或基金會等名義。

至於駐美辦事處代表人選，江啟臣也說，目前還沒有確定，已經有在那邊的人脈基礎的人選最好，否則光重新布建就要花一點時間；不過當務之急還是先把黨內有國際互動能量與經驗的人才庫建立起來，未來會好好安排智庫人才。

江啟臣說，若成立駐美辦事處，派任的代表必須一個人應付美國包含至少國會、行政部門、智庫與媒體4大單位，在那邊影響如網路上所說的KOL等級的華府意見領袖，透過對話爭取支持，顯現國民黨的人與立場。

而駐美辦公室形式，江啟臣表示，常駐或常飛都是可能模式，看那一種有效又不用花大錢。江說，若能在那邊找到一個與國民黨理念相近的旅居外交人才，願意代表國民黨推動外交當然最好；如果不設，代表就每段時間固定赴美一趟。

江啟臣認為，若能找到一個願常駐在美國的外交人才做代表，確實較符合國民黨設駐美辦公室目的，但因為在那也是要租辦公室，若經費與人力不允許，改由常駐台北代表，定期赴美為國民黨推動外交也不是不可以，保持溝通暢通最重要。

江啟臣 國民黨

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