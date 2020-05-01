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海外疫情嚴峻 政院指示無償提供僑胞50萬片醫療口罩

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
僑委會日前寄出醫療用口罩及布口罩，緩解海外僑胞對口罩的需求。圖/僑委會提供
僑委會日前寄出醫療用口罩及布口罩，緩解海外僑胞對口罩的需求。圖/僑委會提供

僑委會今天表示，行政院昨天召開口罩會議，行政院長蘇貞昌裁示立刻撥用50萬片醫療口罩無償提供海外僑民急難需求時使用；而目前海外疫情嚴峻，全球有超過百位僑胞確診，其中將近50人死亡。

僑委會表示，新冠肺炎疫情嚴峻，目前全球有134位台僑確診，其中有47人死亡，大多數都是美國紐約及巴西聖保羅地區的僑胞，海外僑界對口罩等防疫物資需求迫切，4月9日起政府開放民眾寄送醫療口罩給海外配偶或二親等以內的親屬，每兩個月以30片為限，目前大約已寄出三百多萬片醫療口罩。

僑委會表示，為了持續關切海外僑胞受疫情影響情形，僑委會委員長吳新興在昨天和今天和僑委會全球駐外僑務人員召開6場次視訊會議，僑務人員反映了僑界對於疫情的看法和建議。

僑委會表示，依據駐外僑務人員第一線觀察所作回報，海外僑胞對口罩的需求以疫情嚴重的美國及歐洲等地區最為迫切，此外，許多國家對於口罩等防疫物資仍屬管制品，且口罩收費恐違反當地國法令而無法入境，對於這樣的困難，吳新興說，最後由蘇貞昌決定無償提供50萬片急難需求口罩給僑委會運用。

口罩 僑委會 疫情

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