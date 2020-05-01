校長上班忙炒股屢勸不聽 遭監院彈劾通過

監察委員章仁香、陳小紅今天表示，經調查，澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學校長蔡樂生長期利用上班時間炒股，且縣府多數勸阻仍置之不理，因此對其提出彈劾；監察院在今天通過二位監委所提彈劾案，將移送公務員懲戒委員會。

二位監委表示，蔡樂生自1996年起擔任國小校長，長期受國家栽培，卻未能廉潔自持以為師表，擔任中山國小及赤崁國小校長期間，經民眾多次檢舉「沉迷股市怠忽職守」，經澎湖縣政府調查證實違反規定，多次勸阻仍未知警惕，還意圖對懷疑爆料的教師秋後算帳，仍持續委託證券商買賣股票。

章仁香、陳小紅指出，此事也曾躍上媒體版面，但蔡樂生仍未覺醒，還辯稱「上班時並不操作，只是偶而當成金融教育了解」，在媒體刊登當日仍有高達95筆買賣股票行為，實在有違社會大眾對校長道德標準的期許。

二位監委表示，經查，蔡樂生自2015年4月1日至2018年9月15日止，約3年半期間共計委託買進上市、上櫃股票1萬3265筆，4萬2036張，金額約新台幣21.75億元；委託賣出上市、上櫃股票2萬240筆，4萬2079張，金額約為21.71億元。

章仁香、陳小紅指出，蔡樂生股票交易進出頻繁，在買賣下單的機動性及股票價格瞬息萬變的情勢下，能否專心執行校長職務不無疑慮，也已嚴重影響校長職務之執行，違失情節重大，違反公務員服務法相關規定，依法提案彈劾，並移請公務員懲戒委員會審理。