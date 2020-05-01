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國民黨擋不住「總裁批簽」被移歸 促轉會感謝北高行
台北高等行政法院今裁定駁回國民黨聲請停止執行促轉會要求將「總裁批簽」4286筆檔案原件移歸國家發展委員會，促轉會發文表示感謝，並表示雖然國民黨指稱總裁批簽已開放閱覽，但如任由國民黨自行決定，實與促轉條例明訂應將政黨持有之政治檔案納入徵集並移歸國家檔案的本意不符。
促轉會回應全文：
一、有關總裁批簽已開放一事，檔案之開放與否與促轉會依法審定為政治檔案係兩回事，國民黨本身即威權統治時期之執政黨，如任由國民黨自行決定其所保管之政治檔案是否開放乃至開放程度如何，實與促轉條例明訂應將政黨持有之政治檔案納入徵集並移歸國家檔案的本意不符。
二、4286筆總裁批簽目錄係國民黨主動通報予促轉會，該批檔案經促轉會審定為政治檔案後，國民黨將原卷運至檔案管理局。
三、黨史館開館時間短且座位有限，讀者僅能在館內閱覽、抄錄影像檔且不得拍攝與複製。相比之下，檔案局將檔案上傳網路供全民使用，不受開放時間與空間限制。
四、促轉會及檔案局點收檔案發現，原卷保存狀況不佳，破損沾黏、裝訂編冊混亂。珍貴史料需要專業照顧，檔案局將進行後續修復及典藏工作。
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