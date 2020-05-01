國民黨擋不住「總裁批簽」被移歸 促轉會感謝北高行

台北高等行政法院今裁定駁回國民黨聲請停止執行促轉會要求將「總裁批簽」4286筆檔案原件移歸國家發展委員會，促轉會發文表示感謝，並表示雖然國民黨指稱總裁批簽已開放閱覽，但如任由國民黨自行決定，實與促轉條例明訂應將政黨持有之政治檔案納入徵集並移歸國家檔案的本意不符。

促轉會回應全文：