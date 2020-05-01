被問大同公司經營權之爭 顧立雄笑了
媒體報導指出，大同公司經營權之爭傳恐成國安破口，總統府今表示並未涉入，且案子可能涉及中資問題，相關權責部會正密切關注中。金管會主委顧立雄今聽聞此提問不斷發笑，隨後表示金管會對於有關陸資的部分，都努力持續調查當中，有任何結果自然會對外發布
蘋果新聞網今天以「大同爭奪戰恐成國安破口，總統府緊盯中資金流」為題報導指出，大同經營權之爭糾結3年，且因承做多項政府重要機密資訊系統，若有中資搶經營權，恐成國安破口，引起總統府高度重視。
總統府發言人張惇涵指出，有注意到相關報導，總統府並未涉入。而有關本案以及可能涉及來自中國資本問題，經濟部、金管會等權責部門正密切關注，嚴格審核，以確保國家安全免受可能威脅。
顧立雄今參加行政院紓困進度記者會，面對媒體提問大同議題，他邊聽邊發笑，隨後表示，金管會對於有關陸資的部分，都努力持續調查當中，有任何結果自然會對外發布。
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