有信心面對投票防疫 高市選委會明天開演練說明會

中選會今天表示，因應新冠肺炎疫情，高雄市選委會明天將在高雄十全國小舉辦投開票所防疫演練說明會，由高雄市選委會主委陳雄文主持，中選會主委李進勇也將到場督導，將透過實地演練方式，說明各投開票所場地消毒、布置、投票人及選務人員安全防護及投票流程防疫措施等。

中選會表示，從今年2月開始，中選會採取高規格辦理選務防疫措施，配合中央疫情指揮中心的相關指引，訂定「公職人員補選因應『嚴重特殊傳染性肺炎』措施建議」，並適時滾動修正，至今已四度函請直轄市、縣市選舉委員會配合辦理，也已經舉辦30場的地方公職人員補選，累積相當多的防疫經驗，深獲各界肯定，有信心面對即將舉行的罷免投票。

中選會表示，依照地方制度法第18條規定，直轄市公職人員選舉、罷免之實施，為直轄市自治事項，這次辦理高雄市第3屆市長罷免案投票，攸關人民的投票權益與健康安全，因此選務機關將與高雄市政府通力合作，辦好各項選務及防疫工作。

中選會表示，高雄市選委會在洽借投開票所進度未如預期，中選會已請高雄市選委會妥為向外界說明釐清疑慮，也請高雄市政府民政局、教育局督促所屬機關、各級學校提供場地作為投開票所設置地點，以利投開票作業順利進行。