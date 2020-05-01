殺警嫌獲判無罪 孫大千：蔡英文承諾的社會安全網呢？
鐵路警察李承翰遭鄭姓男子殺害案，嘉義地院昨一審判決鄭男無罪。總統府表示，蔡總統支持檢方依法上訴決定。前立委孫大千下午質疑，當年蔡和小燈泡說好的「社會安全網」在哪？一次又一次的發生隨機刺殺事件，蔡真能心安理得連任？
孫大千表示，當「思覺失調」可以成為隨機殺人的「免死金牌」，台灣的哪一個民眾走在路上不會心驚膽顫？
孫大千批評，每次發生不幸就高喊要司法改革，「司法改革」也是蔡英文總統最驕傲政績，但改了半天，連這種保障人民生命財產安全的基本能力都做不到，蔡英文究竟改了什麼？
孫大千也質疑，台灣廢死力量幕後許多助力都來自於綠營政治人物，這些人在檯面下偷偷摸摸支持廢死，在枱面上在道貌岸然捍衛治安，導致法官在判決案情時，對死刑能免則免、能放就放。蔡總統與民進黨能否一次把對廢死立場說清楚。
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