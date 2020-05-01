罷韓團體發起人尹立反批韓國瑜 是誰在貪戀權力？

外傳高雄市長韓國瑜妻子李佳芬施壓市府局處不得出借場地供罷韓投票，韓國瑜今早重話批評，罷韓團體貪戀權力甜美的滋味，高雄市新聞局長鄭照新也賭上官位，要求罷韓團體向市長夫人道歉，We Care發起人尹立對此表示，我們連掛看板的權力都沒有，是誰在貪戀權力？

尹立表示，韓國瑜說罷韓團體貪戀權力的甜蜜滋味，試問，罷韓團體哪有什麼權力？罷韓團體連掛看板的權利都沒有。我們掛一面，韓國瑜拆一面。

尹表示，是韓國瑜在拆看板、沒收人民的投票所，且不參加說明辯論會、落跑，永遠不願意面對你自己、面對高雄市民。中選會已表示學校借出間兩間教室就是違法，就是抵制選務，要求高雄市政府不要假借疫情妨礙選務，高雄市教育局發這個公文就是證據，民政局的便簽，教育局的LINE這些就是證據。

他說，這樣的限制下，市區會少掉384個投票所。全部聚集在三民、鳳山、左營，這些也是罷免書份數繳交最多的區域。這樣限制學校，將會造成市區的投票大亂，更反而造成市區投開票所大排長龍、群聚，更可能造成防疫問題。