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陸生何時回台就讀？ 陳宗彥：持續與陸委會教育部討論
因應新冠肺炎疫情，我國暫緩受理陸生或中國交換生來台，影響陸生在台升讀的時程，日前中方宣布，暫停今年大陸各地各學歷層級畢業生赴台升讀工作；對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，持續與陸委會、教育部做整體評估，主要是涉及學期問題。
日前中方表示，綜合考慮當前新冠肺炎疫情防控及兩岸關係形勢後，決定暫停2020年大陸各地各學歷層級畢業生赴台升讀工作；對已在台灣高校就讀並願繼續在台升讀的陸生，可依自願原則在台灣繼續升讀。
對於陸生的就學權益以及相關的管制，陳宗彥今表示，目前會持續與陸委會、教育部做整體評估，由於涉及學期問題，一定會與教育部商討，希望能盡快討論出結果。
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